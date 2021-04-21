ضل راجل الحلقة 9.. رنا رئيس تتلقى تهديدًا من محمد يسري 

/627963/ضل-راجل-الحلقة-9-رنا-رئيس-تتلقى-تهديدا-من-محمد-يسري

مسلسل ضل راجل الحلقة 9 تصاعدت الأحداث المثيرة التي بدأت بإرسال هيثم -محمد يسري- وعمرو-محمد عادل- أحد رجالهم إلى شهد -رنا رئيس- بالمشفى، وتهديدها بإجهاض الجنين بطريقتهم إن لم تجري هي عملية وتجهض نفسها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة التاسعة من مسلسل"ضل راجل"، التي شهدت استمرار ياسر جلال في تعقب مرتكبي حادث ابنته رنا رئيس.

تهديد رنا رئيس بالقتل

وحذرها بعدم إخبار أحد بأنه آتى لها وإلا سيقتلها، وكان حاملًا سكين بيده، ومن ثم دخلت عليها الطبيبة ملك -نور اللبنانية- لتطمئن عليها، وأخبرت الممرضة أن تعلق لها محلولًا لانخفاض ضغطها.

رُزقت سميحة بمولود جديد، وذهب خالها ليبارك لها، فسألته عن جلال واستنكرت عدم زيارته لها ووقوفه بجانبها.

المحامي يكتشف حقيقة رنا رئيس

أدرك المحامي ابن المعلم أنه انخدع في شهد وكان يظن أنها فتاة ليس لها في شئ، فأخبره والده أنه سيقف بجانب جلال ولكن لم يزوجه منها.

مروة أنور تتعرض للتهديد

ذهبت غادة لنادين -مروة أنور- وهددتها بأنها إن لن تتزوج بهيثم فستخبر جلال أنها هي سبب معرفة ابنته بهيثم، ومن ثم أخبرت نادين حازم ما حدث وذهب هو الأخر وأخبر هيثم ونصحه بأن يخطب غادة بشكل مؤقت حتى يضمن صمتها.

رنا رئيس تطلب المساعدة لإجهاضها

طلبت شهد من ملك أن تساعدها في إجهاض الطفلة وأخبرتها أنهم هددوها ورفعوا سكينًا عليها إن لم تتخلص من الجنين، فسمع جلال حديثهما وسألهم عن موضوع السكين ولكنهما التزما الصمت.

ياسر جلال يعلم بخطة رنا رئيس بشأن إجهاض نفسها

طلب جلال من ملك أن تكتب خروج لابنته شهد بعد أن تحسنت حالتها، فوافقته الرأي وأخبرته بطلب شهد منها إجهاضها، وحذرته أن أي محاولة ثانية لإجهاضها سيكون خطرًا على حياتها.

اشتبكت سارة مع زملائها بالمدرسة بعد أن أعابوا في أختها شهد بسبب علاقتها التي أدت حملها، ومن ثم عادت إلى البيت باكية، فسألتها هدى والدتها عن سبب بكائها، فأخبرتها أنها انفصلت من المدرسة لمدة أسبوع بعد تعديها على بنتين من زملائها بالضرب.

محمود عبدالمغني لا يتمكن من معرفة مرتكبي الحادث

أجرى الضابط يوسف معاينة في مكان الحادث الذي وجدت شهد فيه ملقاة على الأرض، وأجرى تحقيقًا مع الشهود ولكنهم لم يضيفوا أية تفاصيل جديدة للقضية، ومن ثم ذهبت الطبيبة ملك له وأخبرته عن التهديد الذي وقع على شهد لإجهاض الطفل.

ياسر جلال يفاجئ محمد يسري

انتهت أحداث مسلسل ضل راجل الحلقة 9 بإتجاه جلال وصديقه خالد إلى بيت غادة، ليجدها هي وهيثم بالسيارة فصدموا من رؤيته مرة أخرى.