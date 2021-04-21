وزيرة الصحة : إرسال وفود من الأطباء والتمريض إلى ليبيا لمدة 6 أشهر

جدة - نرمين السيد - وقالت وزيرة الصحة، فى تصريحات لـ قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، مساء أمس الثلاثاء : "سنعمل على إعادة هيكلة وزارة الصحة الليبية، وبعض الهيئات التابعة لها، وإنشاء هيئات على غرار التأمين الصحى فى مصر، وسلامة الغذاء، وبرامج الزمالة المصرية".
جدير بالذكر، أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المصرى، شهد خلال زيارته أمس الثلاثاء إلى العاصمة الليبية طرابلس، وعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، التوقيع على 11 وثيقة لتعزيز التعاون الثنائى بين البلدين فى مجالات مختلفة.
ومن بين البروتوكولات التى تم توقيعها بروتوكول تعاون فى قطاع الصحة ودعم قطاع الصحة فى ليبيا، وإعادة هيكلة وزارة الصحة الليبية، وإيفاد بعثات وقوافل طبية مصرية للمساهمة فى تخفيف أزمة نقص الكوادر الطبية.
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