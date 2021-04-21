قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة المقدمة من بنك مصر 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - قروض المشروعات الصغيرة من بنك مصر للعام الجاري 2021, حيث يساهم البنك فى مساندة المشروعات القائمة على تطويرها والتوسع مع امكانية الاحلال والتجديد عن طريق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل دائمة، والتي من شأنها زيادة الانتاج والدخل لشريحة كبيرة من المواطنين.

قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة:

يعمل بنك مصر على تمويل كافة أنواع المشاريع الفردية وشركات الأشخاص وأيضاً شركات الأموال في كافة المجالات والأنشطة سواء كانت أنشطة صناعية، أو تجارية، أو خدمية، أو مهن حرة، كما يُقدم التمويل للأنشطة الطبية، منهت- العيادات- الصيدليات وكذلك الأنشطة صديقة البيئة بغرض التحول الى الطاقة النظيفة “غاز طبيعى” حيث تتراوح مبيعاتها من 1 مليون جنيه مصري حتى اقل من 50 مليون جم.

ماهية تمويل المشروعات الصغيرة:

– يتم التمويل عن طريق قروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، لتمويل روؤس المال للعامل، ولتمويل الآلات والمعدات الثقيلة المحلية والمستوردة، الجديدة / المستعملة وكذلك وسائل النقل.

– وتتراوح القيمة المالية للقرض من 250 ألف جم إلي 6 مليون جنيهاً مصرياً، لتمويل الأنشطة القائمة والجديدة.

– وتتراوح مدة القروض من سنة وإلي 7 سنوات متضمناً مدة السماح وفقاً لطبيعة المشروع.

سعر الفائدة:

>> فائدة 5% متناقصة للانشطة الصناعية والخدمية والمهن الحرة “وفق لمبادرة البنك المركزى المصرى”

>> أما بالنسبة لحديثي التأسيس (الأنشطة الجديدة ) فيكون راس المال المدفوع وفقاً للسجل التجاري ويكون كالتالي:-

من 50 ألف إلي اقل من 5 مليون جم للمشروعات الصناعية. من 50 ألف إلي اقل من 3 مليون جم للمشروعات غير الصناعية.

نسب التمويل :

تصل نسبة تمويل قرض المشروعات الصغيرة الى 80% بالنسبة للآلات والمعدات. كما تكون نسبة التمويل 80% بالنسبة للسيارات. كما تكون نسبة التمويل 100% بالنسبة لراس المال العامل.

المستندات المطلوبة للتقديم على القرض:

– مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري، وصورة من البطاقة الضريبية.

– صورة من رخصة مزاولة النشاط (مؤقتة كانت او نهائية او مايثبت السير فى اجراءات الترخيص او ما يثبت عدم خضوع النشاط للترخيص)

– تقديم نموذج الموقف الضريبي والتأمينى.

– صورة من مستند ملكية مقر المشروع محل القرض أو عقد الإيجار.

– ميزانيات في الفترة منذ بداية النشاط بحد أقصى لآخر ثلاث ميزانيات للشركات القائمة.

– صورة من عقد تأسيس الشركة وتعديلاته. (فى حالة فقط شركات الأشخاص و الأموال )

المستندات والأوراق المطلوبة وللمشاريع حديثة التاسيس:

– صورة من مستند ملكية مقر المشروع او كذلك عقد الايجار.

– مستخرج رسمي حديث من السجل التجارى وصورة لـ البطاقة الضريبية والموقف التامينى.

– صورة من رخصة مزاولة النشاط (مؤقتة كانت او نهائية او ما يثبت كذلك السير فى اجراءات الترخيص او عدم خضوع النشاط للترخيص).

صورة عقد تأسيس الشركة وآخر تعديلاته، (فى حالة الأشخاص والأموال ).