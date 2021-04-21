مسلسل القاهرة كابول الحلقة 8..حنان مطاوع تعترف على الخليفة

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مسلسل القاهرة كابول الحلقة 8، شهدت الحلقة أحداث شيقة ومثيرة، بدأها على بالسؤال عن الشيخ أسامة الذي يبيع الكتب الدينية، ويستفسر عن اسمه الكامل ومكان منزله ولكن يجيبه جرجس بأنه لا يعرف مكان بيته الحقيقي لأنه ينام في المقهي أحيانًا.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة الثامنة من مسلسل القاهرة كابول بطولة الفنان طارق لطفي، وكيف اتحدت حنان مطاوع مع الظابط عادل للإيقاع بالخليفة تفاصيل الحلقة الثامنة من مسلسل القاهرة كابول

تفاصيل مسلسل القاهرة كابول الحلقة 8

تذهب منال للظابط عادل وتخبره في توتر شديد عن مكالمة رمزي لها واخبارها ببريده الالكتروني السري وعن قيامها بمراسلته، وتهم بالخروج بسبب توترها ولكنه يهدئها ويطلب منها استكمال حديثها، تطلب منال من عادل التدخل وإيقاف رمزي حتى لو اضطروا للجوء لمراقبته من خلال بريدها الالكتروني.

ينتقل المشهد للاعلامي طارق كساب أثناء حديثه مع أهله على الهاتف فتنصحه والدته بترك ابنه لطليقته وأن يتجنب أذيتها، فتثير غضب طارق ويزعم على أخذ ابنه مهما كانت الظروف، وتربيته على طريقته الخاصة وينهي المكالمة، وبينما يشاهد طارق صور لابنه يبدأ باستحضار مشهد له مع زوجته في الماضي وهو يطلب منها أن تغير من شكلها وملابسها، فتغضب عليه وتخبره عن وقوفها ضد أهلها للزواج منه وعن ماقاله والدها أنه سيتركها في أي وقت عندما يتغير، ثم تطلب منه الطلاق.

منال تتحد مع الظابط عادل للإمساك برمزي

يعود المشهد إلى منال والظابط عادل ليخبرها أنه لكي يراقب رمزي يجب أن يحصل على تصريح رسمي، ويطلب من منال مساعدتها فتتحجج بعدم معرفتها بهذه الأمور، يخبرها عادل عن قتل صديقها خالد على يد رمزي، فتبادره السؤال حول مقتل أخيها وهل رمزي له علاقة بقتله، فلم يجبيها إجابة صريحة، ثم يسأل مننا مرة آخرى عن مساعدتها إذا انتهى من الموافقة الرسمية والإجراءات اللازمة، فتجيبه بالموافقة.

يخاطب رمزي فئته التي بيعته على الخلافة ويحرضهم على سفك الدماء وأخذ الحق من القاتلة الذي لا دين لهم في سبيل الله، ولكن أثناء انتقالهم من مكان لآخر يهاجمهم بعض التكفيريين الآخرين الذين لا ينتمون إلى نفس ملتهم.

يطلب أحد الأشخاص من طارق كساب للجلوس معه للاستفسار منه على بعض الأسئلة بدأها بكيفية تجنب الخراب فأجابه طارق قائلًا: "النظام العالمي المحكم بيوصلك أن الخراب جاي جاي"، فيسأله مرة أخرى عن ما يحدث في العالم، فيوضح له طارق قائلًا: "واضح أن العالم اتجننوا، فكل العقلاء اختاروا أنهم يستغلوا الأقل منهم فكريًا ليعم الخراب والفساد في البلد بسبب السلطة والنفوذ والمال، وتابع: "أعظم حاجة بيمتلكها العالم هو القاتل الفاجر، و أوطى سلاح هو الذل".

علي يشك في الشيخ أسامة ويبعده عن طريقه

يذهب علي لزيارة صديقه أنور في المستشفى فيجد أسامة بائع الكتب الذي يبحث عنه جالسًا معه فيتعجب وعندما يصل بهم أسامة بالخروج ولكن قبل خروجه يعطي أحد كتبه إلى أنور، يهرول علي نحو ويتهمه بأنه السبب في تعرض أنور لحادث وأنه من المؤكد له يد فيما حدث، ثم يهدده بالابتعاد عنه وعن طريقه مدى الحياة.

تنتهي أحداث مسلسل القاهرة كابول الحلقة 8 بحديث بين رمزي والشيخ الكبير الذي بايعه على الخلافة وهو يقدم له بعض النصائح ليحاول أن يتخطى موت ابنه ويتذكر بأن هدفه الأساسي هو تعمير دوله دينينة مبنية على عقيدتهم وفكرهم، ويخبره بضرورة الدخول في صفقات مع بعض الدول وبعض الملل الأخرى حتى إن كانت هذه الصفقات بينهم وبين الشيطان وذلك بهدف تحقيق حلمهم وتأسيس دولتهم، وتولي خلافة حقيقة.