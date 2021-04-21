فتاة تتقمص دور محمد رمضان والأخير يرد: "مش عايزك تعنسي"..فيديو

/627965/فتاة-تتقمص-دور-محمد-رمضان-والأخير-يرد-مش-عايزك-تعنسيفيديو

فوجئ الفنان المصري محمد رمضان بفيديو لفتاة، تمكنت فيه من رسم ملامح وجهه على وجهها بالمكياج لتقترب منه بشكل كبير، متقمصة شخصيته بمسلسل موسى، الذي يذاع على شاشة قناة "dmc" في تمام الساعة 8 مساءً.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقمص متابعي الفنان محمد رمضان لشخصيته موسى، ورد الأخير عليهم، فضلًا عن تفاصيل رسالته للفتاة التي اتقنت رسم ملامحه على وجهها.

محمد رمضان يوجه رسالة لفتاة موسى

نشر محمد رمضان فيديو الفتاة الذي تم تركيبه على كلمات موسى بأحد المشاهد عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفق معه تعليقًا أعرب فيه عن سعادته قائلًا: "موسى أجمل جمهور في الدنيا.. مبسوط طبعًا أنك حبيتي الشخصية للدرجة دي.. بس أنا كمان بحبك ومش عايزك تعنسي".

ردود أفعال الجمهور على مسلسل موسى

ويذكر أن مسلسل موسى منذ عرض الحلقة الأولى لقى ردود فعل إيجابية، وتصدر هاشتاج "موسى" تريند "تويتر"، كما أشاد مؤخرًا رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بالمسلسل وأنه يتابعه يوميًا.

قصة مسلسل موسى

تدور أحداث مسلسل"موسى" في قرية مصاغة بسوهاج عام 1942، أثناء الاحتلال البريطاني لمصر والحرب العالمية الثانية حول موسى الفتى الجامعي الذي يحتمل مسئولية والدته وأشقائه، ومن ثم يواجه العديد من الأزمات والصعوبات.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، هبة مجدي، سمية الخشاب، عبير صبري، أسماء أبو اليزيد، منذر ريحانة، رياض الخولي، ضياء عبد الخالق، حمدي الوزير ومحمد ريحان، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.