فيديو - فضل الصدق فى القول والعمل .. الأوقاف تنشر الأمسية الدينية التاسعة

جدة - نرمين السيد - وتضمنت السهرة تلاوة لـ القارئ الشيخ هانى الحسينى، لما تيسر من سورة الأنفال، ثم أعقب ذلك، حديث لفضيلة الدكتور عمرو الكمار، من شباب أئمة الأوقاف، حيث تحدث عن فضيلة الصدق، حيث أكد على أهمية تحرى المصداقية فى تناول الأخبار والأنباء، كما تحدث عن أهمية الصدق فى القول والعمل.
ولفت إلى حديث الرسول الكريم حينما سأله رجل: "أيسرق المؤمن قال نعم، فقال أيزنى المؤمن قال نعم، فقال أيكذب المؤمن، قال لا".
ثم جاءت ابتهالات قدمها المبتهل الشيخ بلال مختار، لتنهى السهرة الإيمانية المباركة، حيث قدم مزيجا من المدح النبوى والدعاء إلى الله.
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