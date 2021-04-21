انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض رنين الأربعاء 21 ابريل 9 رمضان المبارك 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عروض رنين اليوم 9 رمضان الأربعاء 21 ابريل للاجهزة الكهربائية والادوات المنزلية “مهرجان الـ 50 جنيه” باتت من أفضل العروض الترويجية التنافسية التي ينتظرها عملاء شركة “Raneen” في جمهورية مصر العربية، وعليه نستعرض العروض والخصومات المقدمة من شركة رنين لليوم 21 ا بمناسبة شهر رمضان 1442هـ، وكل عام وأنتم بخير.

– وتحتوي العروض على مختلف المنتجات والأدوات المنزلية وأيضاً الأجهزة الكهربائية والتي دائماً تظل في سلسلة المنتجات الأساسية والهامة لدي جميع المصريين، خاصةً للشباب المقبلين على الزواج حديثا.

– ويُمكن لعملاء شركة رنين الاستفادة بالعروض المطروحة من خلال جميع الفروع التابعة للشركة في مصر، أيضاً يُمكن إتمام عملية الطلب “Online” ليصلك حيث تكون، الأمر الذي يرسخ من تطبيق نظام التباعد الاجتماعي ويساهم في الحد من إنتشار الحالة الوبائية “Corona” بين المصريين في جمهورية مصر العربية.

عروض رنين اليوم 21 ابريل 2021:

– يُمكنك إتمام الطلب ومتابعة كافة العروض، من خلال الموقع الرئيسي لـ Raneen، للدخول>> إضغط هنا.

– كما يُمكنك الاتصال والتواصل مع أحد الموظفين في خدمة العملاء التابعة لـ متاجر رنين عبر الخط الساخن: tel 16113.

– أيضاً بإمكانك متابعة آخر العروض المقدمة من كازيون ماركت من 20 ابريل إلي 26، من خلال متابعة التقرير التالي:

– والآن يمكنك متابعة عروض رنين اليوم 21 ابريل 9 رمضان 2021, من خلال متابعة مجلة العروض الأتية: