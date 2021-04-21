انت الان تتابع تفاصيل خبر مصر | الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة عبر الإنترنت والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نعرض لينك وخطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2021، حيث يُقدم الموقع الإلكتروني التابع للنيابة العامة في جمهورية مصر العربية عدد كبير من الخدمات المرورية للمواطنين من أصحاب السيارات والتي تتضمن خدمة استعلام مخالفات المرور برقم اللوحة، كما يتمكن المستخدم من خلالها عمل “تصالح فوري” والسداد بصورة الإليكترونية “Online” وتقديم “تظلمات” على المخالفات المرورية المسجلة، إضافةً إلي إمكانية تتبع نماذج الطلبات المقدمة من قبيل المستخدمين على الموقع الرسمي المتخصص في تقديم خدمات مخالفات نيابة المرور.

ويعرض موعنا «مصر فايف» الخطوات اللازمة لمعرفة قيمة مخالفات المرور لرخصة السيارة من خلال بعض الخطوات، والتي نسردها لكم في السطور التالية:

الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة:

– الدخول>> إلي رابط الاستعلام على مخالفات المرور لرخصة السيارة من هنـــــــا.

– ثم اختيار>> استعلام.

– اختيار خدمات مرور المركبات.

– إدخال بيانات اللوحة بعناية أرقام وحروف (النظام الجديد)، أو أرقام فقط.

– وأخيراً اختيار>> عرض المخالفات، لتظهر قيمة المخالفات المسجلة.

– استعلام رخصة القيادة:

للاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة عليك إتباع التالي:

– في البداية عليك الدخول>> رابط موقع النيابة العامة لـ الاستعلام عن المخالفات المرورية الموضح أعلاه.

– الضغط>> خيار استعلامات.

– إختيار خدمات رخص القيادة.

– ادخال بيانات الرخصة والمحافظة ونوعها، ووحدة المرور.

– الضغط على>> عرض، لتظهر أمامك قيمة المخالفات المسجلة.