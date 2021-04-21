جدة - نرمين السيد - وحملت الحلقة الجديدة عنوان "دهب ولولى وكهرمان"، حيث قال المسحراتى فيها: "مسحراتى بالكلمة يا ابنى والكلمة يا ابنى دهب ولولى وكهرمان .. بحب زوجتى وابنى وبنتى قمرين فى عيلتى عمرو وجيهان مليان يا قلبى بالخير معبى حب وحنان ربيت ولادى أحضن وادادى وأصون ودادى أسطى ومهندس فى البيت بدرس نشيط بلادى".
"الله أعطانا أجمل أمانة والأسرة هى حصن الأمان، وتسقى وردك من نفس وردك يفوح بعطر يملا الجنان، ربوا ولادكم من الصغر نقش الحجر زى الأثر بيعيشو بقى فى خطوة أولى فى سن الطفولة من قبل حتى أولى ابتدائى".
جدير بالذكر، أن برنامج "مسحراتى المحروسة" يأتى بالتعاون بين منصة بلاتفورم، والمجلس القومى للمرأة، حيث يجوب المسحراتى شوارع القاهرة التاريخية.
ويهدف "مسحراتى المحروسة" إلى التعزيز من قيم الانتماء الوطنى ونبذ الإرهاب والتطرف، من خلال رسائل فنية تدعو إلى المحبة والتسامح ونبذ الكراهية والتعصب الأعمى، بالإضافة إلى ترسيخ مفهوم المواطنة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو - مسحراتى المحروسة .. الكلمة دهب ولولى وكهرمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.