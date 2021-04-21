صورة .. وزيرة الثقافة تشيد بـ جناح الأقاف فى معرض فيصل للكتاب

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال افتتاحها معرض فيصل التاسع للكتاب مساء أمس الثلاثاء، بحضور أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور هيثم الحاج على، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد بهى الدين، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور هشام عبد العزيز، أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

ونشر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، صورا لـ الافتتاح على صفحته الرسمية بـ موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، لافتا إلى أن وزيرة الثقافة قدمت الشكر لـ الوزير على جهوده المبذولة فى نشر الفكر الوسطى المستنير ومحاربة الفكر المتطرف، وعلى التعاون القائم بين وزارتى الأوقاف والثقافة وبخاصة فى سلسلة رؤية للفكر المستنير ورؤية المترجمة ورؤية للنشء.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يشارك فى معرض فيصل التاسع للكتاب بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، والذى يعقد فى الفترة من 20 إبريل 2021م الموافق 8 رمضان 1442هـ حتى 30 إبريل 2021م الموافق 18 رمضان 1442هـ بحى فيصل بمحافظة الجيزة.

ويقدم "المجلس" باقة متميزة من أهم وأحدث إصداراته وإصدارات وزارة الأوقاف، بأسعار تنافسية وتخفيضات كبيرة تصل إلى نسبة 25% على جميع إصداراته.