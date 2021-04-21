انت الان تتابع تفاصيل خبر بورصة الدواجن.. سعر الفراخ اليوم الأربعاء 21 أبريل 2021 البيضاء والساسو والكتاكيت وأسعار البيض والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهدت سعر الفراخ اليوم الأربعاء 21 أبريل 2021 في بورصة الدواجن استقراراً حذراً، وذلك بعد أيام من التأرجح الكبير في الأسعار، في الأيام الأولى لشهر رمضان ارتفعت أسعار الدواجن البيضاء إلى 33 جنيه، ولكنها لم تثبت على هذا السعر كثيراً، وبدأت في التراجع مرة أخرى منذ أيام قليلة، وذلك بالرغم من وجود توقعات تشير بارتفاع الأسعار خلال الشهر الكريم.

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 21 أبريل 2021 في بورصة الدواجن

وطبيعة أسعار الفراخ أنه تشهد تغيرات في الأسعار بشكل يومي، بل ربما تحدث تغيرات على مدار الساعة، كما أن أسعار التنفيذ ربما تقل أو تزيد جنيها عن الأسعار المعلنة، كما أن أسعار الدواجن في المحات تزيد عن هذه الأسعار نظراً لأن أصحاب المحلات يضيفون لسعر الفراخ في المزارع أسعار التكلفة والعمالة.

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وحول سعر الفراخ اليوم الأربعاء 21 أبريل في بورصة الدواجن والشركات المختلفة فقد جاءت وفق ما يلي

الشركة سعر الفراخ البيضاء اليوم سعر الفراخ الساسو اليوم رئيس رابطة مربي الدواجن 30 جنيه 34 جنيه منير السقا 29 جنيه 33 جنيه المنصورة للدواجن 29 جنيه 33 جنيه محمد عادل 28 جنيه 31 جنيه بورصة جنوب الصعيد 31 جنيه 35 جنيه

سعر الفراخ اليوم والكتاكيت

أما أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم 21 أبريل 2021 فقد جاءت وفق الأٍسعار التالية

الشركة العناني القاهرة للدواحن منير السقا الوادي نيوهوب أمات الكيان 6 جنيه سعر الكتكوت الابيض اليوم 8.5 جنيه 6 جنيه 3.5 جنيه 7.75 جنيه 8.5 جنيه 8 جنيه

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 21 أبريل في بورصة منير السقا

الفراخ البيضاء الفراخ الساسو الفراخ الأمهات 29 جنيه 33 جنيه 21 جنيه

سعر الكتاكيت اليوم الأربعاء 21 أبريل في بورصة منير السقا

نوع الكتكوت سعر الكتكوت اليوم كتكوت أبيض 3.5 جنيه ساسو 1.75 جنيه بلدي 1.5 جنيه فيومي 1.5 جنيه هجين 1.5 جنيه بط مولر 7 جنيه بط مسكوفي 9 جنيه سمان عمر أسبوعين 3 جنيه

أسعار البيض اليوم الأربعاء 21 أبريل 2021