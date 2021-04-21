انت الان تتابع تفاصيل خبر أسعار الدواجن.. سعر الكتكوت الابيض اليوم الأربعاء 21 أبريل وسعر الفراخ البيضاء والساسو والبيض في بورصة الدواجن والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهد سعر الكتكوت الابيض اليوم الأربعاء 21 أبريل 2021 وأسعار الدواجن حالة من الإستقرار في المكاتب والشركات المختلفة، والتي تشهد تغيرات في الأسعار بحسب كميات الإنتاج والبيع لديها، وكذلك الحجوزات المسبقة، وتقوم كل شركة بتحديد الأسعار التي تناسبها وفق الأسباب السابق.

سعر الكتكوت الابيض اليوم الأربعاء 21 أبريل وسعر الفراخ

وكانت أسعار الكتاكيت وأسعار الفراخ بأنواعها المختلفة يتم تحديد أسعارها عن طريق بورصة الدواجن الرئيسية في بنها، ولكن الآن تبدلت الأحوال بعد كثرة الشركات المنتجة للكتكوت، وأصبحت كل شركة تحدد أسعار الكتكوت وفق ما يتناسب معها.

وحول سعر الكتكوت الابيض اليوم الأربعاء 21 أبريل فقد جاء وفق ما يلي:

رواد النيل: 4.5 جنيه.

البنا: 8 جنيه.

منير السقا: 3.5 جنيه.

المراعي: 4.5 جنيه.

الكيان: 6 جنيه.

أمات: 8 جنيه.

العناني: 8.5 جنيه.

القاهرة للدواجن: 6 جنيه.

الوادي: 7.75 جنيه.

نيوهوب: 8.5 جنيه.

الفيروز: 5.5 جنيه.

أما سعر الفراخ البيضاء اليوم 21 أبريل وسعر الفراخ الساسو فجاءت وفق ما يلي:

سعر الفراخ البيضه اليوم الأربعاء 21 أبريل متوسط 29 جنيه سعر الفراخ الساسو اليوم الأربعاء 21 أبريل متوسط 33 جنيه سعر الفراخ الأمهات اليوم الأربعاء 21 أبريل 21 جنيه

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أما أسعار البيض اليوم الأربعاء 21 أبريل فسجلت متوسط 30 جنيه للأبيض، و34 جنيه متوسط سعر كرتونة البيض الأحمر.