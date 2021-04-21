فيديو - الصحة: بدء تصنيع لقاح كورونا فى مصر بالتعاون مع سينوفاك خلال أيام

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للتوعية والإعلام، والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، أنه سيتم اليوم التوقيع مع شركة سينوفاك للعمل على إنتاج لقاح كورونا فى مصر، لافتا إلى أنه سيتم بدء إنتاج لقاح كورونا فى مصر خلال أيام.





وقال، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "على مسئوليتى"، والذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، على قناة صدى البلد الفضائية، إنه من المنتظر وصول 300 ألف جرعة من ضمن 2 مليون جرعة سيتم توريدها لمصر تباعا.

ولفت مجاهد إلى أن الخدمة الطبية تقدم للمرضى والمصابين بـ كورونا على أعلى مستوى بجميع محافظات الجمهورية، مشددا على أنه لا بد من اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

وناشد المتحدث باسم وزارة الصحة، المواطنين بالتواصل مع رقم 1440 عن طريق إرسال رسالة نصية بها كلمة "عزل"، مضيفا أن المواطن يتواصل مع أحد من الفرق الطبية لمتابعة الحالة الصحية أو الاستشارة التى يمكن تقديمها من خلال هذه الخدمة، وأنه يجب الابتعاد عن الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن الوضع الصحى فى سوهاج.