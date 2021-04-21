طقس الأربعاء .. انخفاض طفيف لـ درجات الحرارة .. القاهرة 29

جدة - نرمين السيد - بينما يكون الطقس معتدلا نهارا، ولطيفا ليلا على السواحل الشمالية، فى حين سيكون الطقس حارا نهارا، ومعتدلا ليلا، على جنوب سيناء وشمال الصعيد، ويكون شديد الحرارة نهارا، معتدلا ليلا، على جنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

وتوقع الخبراء فرصا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء، وجنوب البلاد، وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وعن الرياح، تشهد البلاد نشاطا على مناطق من السواحل الشمالية، وحتى شمال الصعيد، وجنوب سيناء.

وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط، أكدت الأرصاد أنها ستكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75، والرياح السطحية شمالية إلى شمالية شرقية.. أما حالة البحر الأحمر فستكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 29 15

الإسكندرية 24 15

وادى النطرون 28 14

طنطا 28 15

شبين الكوم 28 14

دمنهور 26 15

بلطيم 22 15

مطروح 20 16

السلوم 22 15

سيوة 25 15

بورسعيد 22 16

دمياط 22 15

الزقازيق 30 15

المنصورة 28 15

الإسماعيلية 30 15

السويس 31 16

العريش 24 16

رفح 24 15

رأس سدر 30 17

نخل 29 12

نويبع 34 22

طابا 30 16

كاترين 27 14

الطور 32 18

شرم الشيخ 35 23

الغردقة 36 22

مرسى علم 34 24

الفيوم 32 20

بنى سويف 32 21

المنيا 33 21

أسيوط 34 22

سوهاج 35 23

قنا 38 25

الأقصر 40 26

أسوان 41 29

إدفو 41 28

أبوسمبل 41 28

الوادى الجديد 38 27

رأس حدربة 30 21

أبو رماد 32 24

حلايب 31 22

شلاتين 33 23