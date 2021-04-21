فيديو .. رئيس تعليم الشيوخ : نظام تراكمى الثانوية ضغط نفسى على الطلاب

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إن هذا القانون ليس لتطوير التعليم بشكل عام ولكنه يتعلق بالمادة 28 الخاصة بالثانوية العامة.
وتابع: "القانون المعدل يقول إن الثانوية العامة ستكون تراكمية بنظام الثلاث سنوات بدل من واحدة، واعتبرنا ذلك ضغطا عصبيا وذهنيا وماديا ونفسيا على الطلاب وأولياء الأمور".
وأضاف: "من يقول إن هذا القانون يطبقى فى أمريكا أقول له، إن القبول بالجامعات هناك يعتمد على امتحانات القبول بالجامعة ذاتها فيما يعتمد الأمر فى مصر على نتيجة الثانوية العامة".
وكانت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، قد شهدت أزمة بين أعضاء المجلس ووزير التربية والتعليم، طارق شوقى، بسبب مشروع قانون بتعديل قانون التعليم بشأن نظام الثانوية العامة، وأعلنت لجنة التعليم بالمجلس رفضها له.
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