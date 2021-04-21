التعليم تعلن نتيجة بروفة امتحان الثانوية العامة.. غدا

جدة - نرمين السيد - تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، غدًا الخميس، الأرقام الدقيقة لنتيجة بروفة امتحانات الثانوية العامة التى عقدت أيام 18 و20 و22 أبريل الجارى، لطمأنة الطلاب فى إطار سياسة الشفافية التى تتبعها الوزارة مع الرأى العام.





وأعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الهدف من بروفة امتحانات الثانوية العامة بشكل عام، هو ضبط الأعدادات الخاصة بالأجهزة، وتحديث منظومة التابلت، وقياس تغطية الـ 4G، وقياس كفاءة الوصول إلى السحابة الالكترونية. وعبر شوقى عن استيائه من تعمد البعض الترويج لفكرة فشل بروفة امتحانات الثانوية العامة، وتصدير الشكاوى على السوشيال ميديا، إذ قال: "لا داعى لنشر مشاكل فردية واستنتاج شىء بدون أى منطق أو معلومات". وطالب وزير التربية والتعليم والتعليم أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر السوشيال ميديا، التى تروج لفشل بروفة امتحانات الثانوية العامة اليوم لدى الطلاب.

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