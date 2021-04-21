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القوى العاملة: توفير 75 فرصة عمل بإيطاليا

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محمد صابر 2021-04-21 09:16 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة بميلانو- إيطاليا نجح فى تحصيل 4.000 يورو، أى ما يوازى 75 ألفًا و560 جنيها مصريًّا تقريبًا مستحقات مالية تم تحصيلها لعاملين مصريين تقدما بشكواهم ضد أصحاب الأعمال، فضلًا عن توفير 75 فرصة عمل داخلية.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بميلانو بمتابعة شكوى العاملين المصريين لدى أصحاب الأعمال الذين يعملان لديهم، وذلك فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميًّا أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وتلقى سعفان تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالى بميلانو عما تم إنجازه خلال الشهور الثلاث الأولى من العام الحالى، وأشار فيه الملحق العمالى مجدى حسنين، رئيس مكتب التمثيل العمالى بميلانو، إلى توفير 75 فرصة عمل، فضلًا عن تسوية 29 شكوى وديًّا، ومازال 22 شكوى تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالى 51 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب.

كما أجرى المكتب 272 زيارة ولقاءً وتقدم استشارات، منها 6 زيارات خاصة بالجهات الحكومية المعنية، و32 زيارة ميدانية للمنشآت وأصحاب الأعمال، و7 لقاءًات مع التجمعات العمالية، و 227 استشارة عمالية مقدمة للعمالة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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