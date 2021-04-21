رئيس جامعة القاهرة ينعي الدكتور أحمد عبد العزيز مدير المستشفيات الجامعية الأسبق

ببالغ الحزن والأسى تنعي جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، الدكتور أحمد عبد العزيز محمد عبد العزيز، أستاذ طب الحالات الحرجة بطب قصر العيني، ومدير عام مستشفيات قصر العيني الأسبق، وعضو مجلس الشيوخ، والذي وافته المنية مساء أمس.

وعبر الدكتور محمد الخشت عن حزنه لفقدان هذه القامة الطبية والإنسانية، متوجهًا بالعزاء لأسرة الفقيد، داعيًا الله أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.