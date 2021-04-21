حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 22-4-2021

حظك اليوم برج الحمل الخميس 22-4-2021

مهنياً: تدخل ابتداء من هذا اليوم مرحلة بناءة وسهلة مع انتقال الشمس الى البيت الثاني بيت المال بالنسبة لبرجك ما يفسح لك في المجال لتطوير اسلوبك ولاتخاذ قرارات مهمة على الصعيد المادي.

عاطفياً: تنقشع بعض الغيوم الداكنة التي استفزت المواقف ودفعت إلى الخلاف وتكون الأيام المقبلة واحة رجاء.

صحياً: أحذرك من الإفراط في الاتكال على قوتك وطاقتك وأنصحك أن تعرف قدرتك على الاحتمال، فلا تتجاوزها.

حظك اليوم برج الثور الخميس 22-4-2021

مهنياً: واخيرا تنتقل الشمس الى برجك ما يجعل هذا اليوم مميزاً، ويحمل تغييرات على الصعيد المهني والشخصي.

عاطفي: وعود وحبّ من النظرة الاولى، فتنطلق واثقًا بنفسك، سعيداً بالآفاق الجديدة واللقاءات .

صحياً: ضعف في الحيوية يحثك على الاهتمام بالناحية البدنية أكثر فأكثر.

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 22-4-2021

مهنياً: عليك أن تستمع إلى نصائح الآخرين، فهم أكثر خبرة منك في كيفية إدارة الأمور للخروج بنتائج إيجابية.

عاطفياً: يبدو الارتياح سيّد الموقف في العلاقة بالشريك، وهذا جيّد قياساً بما كانت تمر به علاقتكما في السابق.

صحياً: يجب القيام بالتدابير لتدارك المخاطر التالية: جرح في الرأس أو الوجه، طنين في الأذن واضطرابات بصرية.

حظك اليوم برج السرطان الخميس 22-4-2021

مهنياً: يتيح أمامك هذا اليوم فرصة جديدة لإيجاد الحلول ويفتح ابواباً كانت مغلقة او يزيل عقبات حالت دون تقدّمك.

عاطفياً: لن ينقصك الاهتمام ولا الرعاية ولا العطف، بل قد تعاني حالات الغيرة والتملّك بسبب الاهتمام الشديد بأمر الحبيب.

صحياً: لن تشهد استقراراً صحياً بل مستويات مختلفة تراوح بين العلو والهبوط.

حظك اليوم برج الاسد الخميس 22-4-2021

مهنياً: يشير هذا اليوم الى فترة جيدة تملأها الثقة والآمال الجديدة والحيويّة والنشاط الكبير.

عاطفياً: أنبهك إلى الحرص الشديد على حسن سير العلاقة لتفادي المواقف المربكة، ولكن هذا لن يمنع من أن الأجواء تكون ملطّفة بعض الشيء.

صحياً: على الرغم من تمتعك بقوة جسدية إلا أنك تبدي كسلاً واضحاً في القيام بالتمارين الرياضية.

حظك اليوم برج العذراء الخميس 22-4-2021

مهنياً: يخفّ الوهج ولكن الحظّ ما يزال مستمراً، حاول أن تنظم شؤونك بهدوء، وناقش قضاياك المالية.

عاطفياً: تميل الى معاملة الحبيب باستخفاف بعض الأحيان وبعدائية أحياناً أخرى، وقد ترسل إشارات سلبية حول شعورك تجاهه.

صحياً: تكثر النقاشات الحادّة التي قد تثير عصبيتك واستياءك.

حظك اليوم برج الميزان الخميس 22-4-2021

مهنياً: لا حدود لطموحاتك ولا عوائق في دربك ان الحظ الى جانبك ويعزز قدراتك وحماستك في هذا اليوم الجيّد

عاطفياً: تجنّب بدء علاقة أو القيام بخطوات جديدة على هذا الصعيد اليوم إذا أردت لها أن تنجح.

صحياً: قد تتعرّض اليوم لارتفاع في ضغط الدم بسبب تناولك نوعاً من الطعام ممنوع عليك.

حظك اليوم برج العقرب الخميس 22-4-2021

مهنياً: تشعر هذا اليوم بنوع من الضغط عليك بسبب انتقال الشمس الى مواجهة برجك بالاضافة الى وجود القمر في الاسد في مربع مع برجك ما يجعلك تستعد وتتحضر للدفاع عن نفسك بشأن شراكة أو مشروع.

عاطفياً: اطمئن لن يتخلّى عنك الحبيب هذا اليوم، لكن خصّص له وقتاً إضافيّاً فهو يستحّق التضحية من أجله.

صحياً: لا تترك العوارض تتفاقم وإلا أصبحت عاجزاً عن احتمالها، فاستشر طبيبك بسرعة.

حظك اليوم برج القوس الخميس 22-4-2021

مهنياً: أنت مدعو إلى مراجعة وتدقيق في كل عرض يتقدّم به أحدهم، وإذا أردت النصيحة أجّل كل قرار كبير في هذا الميدان.

عاطفياً: باستطاعتك تحمّل التقلّبات وعدم التأثر بها شرط التحلّي بالروح المرحة والتسامح.

صحياً: لا تترك هاجس العمل يسيطر عليك حتى في أيام فراغك أو فرصك، بل استفد من ذلك للترفيه عن نفسك.

حظك اليوم برج الجدي الخميس 22-4-2021

مهنياً: تعيش يوم جيد ومناسب وأكثر ايجابية من السابق مع انتقال الشمس الى برج الثور الترابي الصديق وتكون الظروف مناسبة جدّاً وتباشر جديداً في حياتك.

عاطفياً: تتصرّف بانفعال شديد لكنك لن تعرّض حياتك العاطفية للخطر أو إثارة الغيرة.

صحياً: تناقش بعض المواضيع بطباع حادة وتنفّر منك المحيطين بك وتضطرب صحياً.

حظك اليوم برج الدلو الخميس 22-4-2021

مهنياً: قد تتراجع الخطوات ابتداءً من اليوم مع انتقال الشمس والقمر الى مواجهة برجك ما يجعلك تعيش بعض الانفعالات، وقد تقدّم استقالة أو تعبّر عن نفسك كتابة.

عاطفياً: تتصالح مع الحبيب، وتعلن هدنة تسمح للطرفين بتقريب المسافة والتوّدد، إنه يوم عسل جديد لكما.

صحياً: حاول أن تستريح اذا شعرت بالتعب، لأنك تهتم ببعض التفاصيل وتبدو قلقاً.

حظك اليوم برج الحوت الخميس 22-4-2021

مهنياً: تنطلق بعزيمة وارادة واحرص على حسن التواصل مع الجميع ،قد تفكر بالعودة الى الدراسة او بالتخطيط للسفر

عاطفياً: تغيّر الأسلوب وتطرح تحديات وقد تحقق زواجاً ثريّاً او تعرف ربحاً عبر بعض الارتباطات.

صحياً: ضعف في النشاط والعافية يحثك على إبداء المزيد من الاهتمام بالشأن الصحي.