/627966/مواعيد-مباريات-اليوم-الأربعاء-وأهمها-مواجهة-الأهلي

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة اليوم الاربعاء والتي تقام في دوريات العالم وإليكم أهم وابرز المواجهات.

مباريات الدوري المصري

يدخل النادي الأهلي مباراته اليوم أمام فريق سموحة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

مباريات الدوري الإنجليزي

تقام مباراة توتنهام أمام فريق ساوثامبتون والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً.

يدخل فريق استون فيلا مباراته أمام فريق مانشستر سيتي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً.

تعرف على قائمة الأهلي لمباراة سموحة

مباريات الدوري الاسباني

تقام مباراة ريال مدريد امام فريق قادش والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً.

يدخل فريق إلتشي أمام فريق بلد الوليد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

مباريات الدوري التركي

يدخل فريق جالاتا سراي مباراته أمام فريق طرابزون والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.

إيزوروم سبور X يني ملطية سبور – 3 مساءً - beIN Sports HD 1 TR

أنقرة غوجو X دينيزليسبور – 3 مساءً - beIN Sports HD 2 TR

الكنفيدرالية الإفريقية

يدخل فريق بيراميدز مباراته أمام فريق نكانا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة مساءً.

مباريات الدوري الإيطالي

تقام مباراة يوفنتوس أمام فريق بارما والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً. مباريات الدوري الفرنسي مباراة باريس سان جيرمان وأنجيه والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 6:45 مساءً مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة الدحيل X إستقلال طهران – 7.45 مساءً

الهلال يدخل فريق إستقلال دوشنبه والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً. اجمك الأوزبكي شباب الأهلي دبي تقام مباراةتقا

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