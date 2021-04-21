/627967/موعد-مباراة-الأهلي-اليوم-الأربعاء-والتشكيل-المتوقع
يدخل النادي الأهلي مباراته اليوم الأربعاء أمام فريق سموحة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على استاد السلام ضمن منافسات الدورى المصرى الممتاز .
وحقق الأهلي الفوز فى المباراة الأخيرة له أمام نادي الزمالك بنتيجة 2-1 فى مباراة القمة ليحتل الفريق المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري بعدد نقاط 30 نقطة ويقلص الفارق مع الزمالك إلى 3 نقاط.
ويرغب كل من الفريق في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، بينما المارد الأحمر يأمل في الأتتصار ليتصدر ترتيب الدوري في النقاط المتساوية مع الزمالك، بينما فريق سموحة يسعي للفوز لأجل تعزيز مكانته في ترتيب الدوري الممتاز والتوقف من نغمة التعادلات التي طالت الفريق خلال الفترة الأخيرة ويعد النادي الأهلي وفريق سموحة هم الفريقين الذين لم يتناولوا طعم الهزيمة في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، حيث لم يخسر المارد الأحمر في أي لقاء، انتصر في 12 مباراة خاضها وتعادل في 3 مواجهات، ويمتلك في رصيده 30 نقطة.
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قائمة الأهلى لمواجهة سموحة
تضم قائمة الأحمر كل من :
حراسة المرمى : الشناوى ، على لطفي ، مصطفي شوبير .
الدفاع : بدر بانون ، رامى ربيعة ، سعد سمير ، احمد رمضان بيكهام ، ايمن اشرف .
خط الوسط : اليو ديانج ، ناصر ماهر ، محمد مجدى أفشة ، أحمد نبيا كوكا .
الهجوم : كهربا ، طاهر، وليد سليمان ، الشحات ، مروان محسن ، بواليا ، صلاح محسن ، محمد شريف
والجدير بالذكر ان اخر مواجهات الأهلي كانت أمام غريمه التقليدي الزمالك والتي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح المارد الأحمر، احرز هدفين الشياطين الحمر محمد شريف، وشيكابالا للفارس الأبيض.
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