القوى العامة: تعيين 1.801 بينهم 24 من ذوى الهمم فى البحيرة

وقال سعفان، فى بيان له اليوم الأربعاء، إن المديرية سجلت 10 عمال غير منتظمين بوحدة العمالة، فضلاً عن صرف منح الرعاية الاجتماعية لتلك الفئة بواقع 13 منحة مولود، بإجمالى 26 ألف جنيه، و6 منح زواج بمبلغ 18 ألف جنيه، و3 منح وفاة أحد الأقارب بمبلغ 6 آلاف جنيه، ليصل إجمالى ما تم صرفه على الرعاية الاجتماعية 50 ألف جنيه لـ 22 عاملاً من المسجلين، بالإضافة إلى صرف منح للرعاية الصحية لعاملين لعمل عمليات جراحية صغرى.
وأضاف السيد الخطيب، مدير مديرية القوى لعاملة فى البحيرة، فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال مارس الماضى، أن المديرية أجرت التفتيش على 539 منشأة دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 11 محضرًا للمنشآت المخالفة، وعقد 6 ندوات توعية عمالية.
وفى مجال السلامة والصحة المهنية، أجرت المديرية التفتيش على 69 منشأة دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 4 محاضر للمنشآت المخالفة ، وبحث 11 شكوى فى نفس المجال، والتفتيش على 320 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وفى مجال التدريب المهنى، عقدت المديرية 5 دورات تدريبية بمركز التدريب المهنى بحوش عيسى، على مهن التفصيل والحياكة، والتطريز الآلى، والمشغولات اليدوية، والملابس الجاهزة، والتبريد والتكييف، استفاد منها 42 متدربًا.
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