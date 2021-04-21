سعفان: تحقيق مزايا إضافية لـ50 عاملًا بشركة خاصة

جدة - نرمين السيد - نجح وزير القوى العاملة، محمد سعفان، بالتعاون مع شركة سيمكس ريديمكس للخرسانة الجاهزة، والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، فى إبرام اتفاقية عمل جماعية تقرر صرف بعض المزايا لـ50 عاملًا بالشركة.





وأوضح الوزير أن "الاتفاقية نصت على صرف مزايا للعاملين بها"، تمثلت فى توزيع الشركة ما يعادل أجر شهرين على العاملين تحت حساب الأرباح خلال الأعوام المالية 2022 و2023 و2024، بالإضافة لحافز أداء متغير يحدد طبقاً لمدى تحقيق الأهداف التى تضعها الشركة للعام السابق على التوزيع.

وقال الوزير: إن الاتفاقية حددت أن يتم توزيع أجر شهرين مقسمًا على 12 شهر خلال كل عام ميلادى من الأعوام المشار إليها، وفى حالة عدم تحقيق الشركة لأرباح عن أى عام من الأعوام المشار إليها فى الاتفاقية تعد المبالغ بمثابة مكافأة لا تستحق إلا للعاملين المتواجدين فى خدمة الشركة عند التوزيع.

وأشار الوزير إلى أن الاتفاقية نصت على أن تقوم الشركة بصرف حافز أداء متغير لعمالة المقاولين الدائمين خلال كل عام من الأعوام المشار إليها، يتحدد طبقاً لمدى تحقيق الأهداف التى تضعها الشركة للعام السابق على عام الصرف وبحد أقصى أجر أربعة أشهر.

وقع الاتفاقية عن شركة سيمكس ريديمكس، أحمد علاء الدين أحمد الشافعى بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة، ووفيق عماد عبد الملك بشارة بصفته رئيس قطاع الموارد البشرية، وخالد وحيد محمد خالد بصفته رئيس قطاع الشئون القانونية، وعن النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب عبد المنعم الجمل رئيس النقابة ، وعبد الناصر بكر أحمد بصفته الأمين العام للنقابة العامة.

ووجه الوزير الشكر لإدارة الشركة وممثلى العمال على استجابتهم لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية، والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهم والصالح العام.