محافظ الفيوم يضع آليات منظمة لتوفير مشروعات صغيرة للأسر الأولى بالرعاية

أوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن المحافظ بحث مع قيادات المحافظة آليات دعم الحضانات بما يشمل تحسين وتسهيل إجراءات ترخيصها، والتوسع فى زيادة أعدادها بشتى أنحاء المحافظة، وتحسين معاييرها، وتأهيل الكوادر العاملة بها، بهدف تحويل القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، والعمل فى إطار الميكنة الحديثة والتحول الرقمى من خلال تحديث بياناتها.
وأضاف أن محافظ الفيوم وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بإعداد بيان حصر تفصيلى، لجميع الحضانات بكل مركز من مراكز المحافظة على حده، سواء المرخصة أو الجارى ترخيصها أو غير المرخصة، والعمل على تيسير الإجراءات وتذليل العقبات الخاصة بترخيص غير المرخص منها، والإسراع فى عملية منح تراخيص مؤقتة لها لحين توفيق أوضاعها الإدارية.
ووجه بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعى، وفرع جهاز تنمية المشروعات لتمويل الحضانات طبقًا للاشتراطات، لدعمها، بما يمنحها تسهيلات ومزايا خاصة بتوصيل المرافق وتدريب العاملين بها وفقاً للقانون.
وأفاد المتحدث بأن المحافظ بحث آليات التنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعى من جهة والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى من جهة أخرى، لوصول الدعم لمستحقيه خصوصًا المساعدات العينية التى يتم منحها للأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجاً خلال الشهر الفضيل.
وشدد محافظ الفيوم على ضرورة إعداد بيانات تفصيلية بالمناطق والقرى المستهدفة بالمساعدات، وعدد المستفيدين بها، موجهًا بوضع آلية بالتنسيق بين الجهات المعنية لدعم تلك الفىٔات بمشروعات صغيرة تعينهم على مطالب الحياة.
وأشار محافظ الفيوم إلى أنه تم تكليف رؤساء مجالس المدن بحصر أراضى أملاك الدولة بأطراف الوحدات القروية، لبحث إمكانية إنشاء أسواق حضارية بها، بالتنسيق بين المحافظة من جانب والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى من جانب آخر، للحد من السويقات العشواىٔية وتوفير أماكن آمنة ومناسبة للباعة.
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