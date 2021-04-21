محافظ الفيوم يضع آليات منظمة لتوفير مشروعات صغيرة للأسر الأولى بالرعاية

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، بحصر ومراجعة تراخيص كافة حضانات الأطفال بشتى أنحاء المحافظة، تفعيلاً لتوجيهات القيادة السياسية، بشأن منح حضانات الأطفال مزايا "المشروعات المتوسطة والصغيرة"، والعمل على منح تراخيص مؤقتة للحضانات غير المرخصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح ترخيص مؤقت لمدة 3 سنوات لكل الحضانات التى انتهت مدة ترخيصها أو التى لم تحصل على الترخيص بعد.





أوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن المحافظ بحث مع قيادات المحافظة آليات دعم الحضانات بما يشمل تحسين وتسهيل إجراءات ترخيصها، والتوسع فى زيادة أعدادها بشتى أنحاء المحافظة، وتحسين معاييرها، وتأهيل الكوادر العاملة بها، بهدف تحويل القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، والعمل فى إطار الميكنة الحديثة والتحول الرقمى من خلال تحديث بياناتها.

وأضاف أن محافظ الفيوم وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بإعداد بيان حصر تفصيلى، لجميع الحضانات بكل مركز من مراكز المحافظة على حده، سواء المرخصة أو الجارى ترخيصها أو غير المرخصة، والعمل على تيسير الإجراءات وتذليل العقبات الخاصة بترخيص غير المرخص منها، والإسراع فى عملية منح تراخيص مؤقتة لها لحين توفيق أوضاعها الإدارية.

ووجه بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعى، وفرع جهاز تنمية المشروعات لتمويل الحضانات طبقًا للاشتراطات، لدعمها، بما يمنحها تسهيلات ومزايا خاصة بتوصيل المرافق وتدريب العاملين بها وفقاً للقانون.

وأفاد المتحدث بأن المحافظ بحث آليات التنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعى من جهة والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى من جهة أخرى، لوصول الدعم لمستحقيه خصوصًا المساعدات العينية التى يتم منحها للأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجاً خلال الشهر الفضيل.

وشدد محافظ الفيوم على ضرورة إعداد بيانات تفصيلية بالمناطق والقرى المستهدفة بالمساعدات، وعدد المستفيدين بها، موجهًا بوضع آلية بالتنسيق بين الجهات المعنية لدعم تلك الفىٔات بمشروعات صغيرة تعينهم على مطالب الحياة.

وأشار محافظ الفيوم إلى أنه تم تكليف رؤساء مجالس المدن بحصر أراضى أملاك الدولة بأطراف الوحدات القروية، لبحث إمكانية إنشاء أسواق حضارية بها، بالتنسيق بين المحافظة من جانب والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى من جانب آخر، للحد من السويقات العشواىٔية وتوفير أماكن آمنة ومناسبة للباعة.