1.6 مليار جنيه.. تكلفة 191 مشروعا فى الغربية ضمن «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - ووجه محمود شعراوى بأهمية المتابعة المستمرة لكل المشروعات للإسراع بمعدلات التنفيذ وإزالة أى معوقات للانتهاء منها فى التوقيتات المحددة، خصوصا فى القطاعات الخدمية التى ستساعد فى تغيير حياة المواطنين بقطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحى.

وأشار الدكتور طارق رحمى إلى تسخير كل الامكانيات للالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ كافة المشروعات الجارية والتى يبلغ عددها حوالى 191 مشروعا بتكلفة تصل إلى 1.6 مليار جنيه وتساهم فى إحداث نقلة نوعية فى حياة مواطنى القرى المستهدفة.

كما استعرض شعراوى ورحمى عدد من المشروعات ذات الأولوية ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة و التى سيتم تنفيذها خلال العام المالى القادم لتحسين جودة حياة المواطنين فى مختلف المجالات.

كما تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ الغربية أخر المستجدات الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة لتحسين مستوى خدمة النظافة ورفع كفاءة المنظومة بشكل كامل عبر دعم المحافظة بالمعدات والالات الجديدة وكذا إنشاء بعض المشروعات بما يساعد فى الحفاظ على صحة المواطنين والبيئة ومن بينها تطوير مصنع تدوير القمامة بالمحلة وتخصيص قطعة أرض بالجهة المقابلة لمصنع تدوير القمامة بالمحلة، إذ ترغب المحافظة فى استخدامها كنقطة وسيطة أمام المصنع لتجميع المتولد اليومى من القمامة وكذلك إستخدامها مستقبلا لإقامة مصنع جديد بتكنولوجيا تحويل الملفات إلى طاقة.

وقدم الدكتور طارق رحمى خالص شكره لوزير التنمية المحلية على الدعم الذى يقدمه لمساعدة المحافظة فى حل مشكلة القمامة بصورة مستدامة وتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة الجديدة بما يحقق رضا المواطنين .

كما شهد اللقاء أيضا استعراض آخر مستجدات تنفيذ مشروعات رصف وتطوير الطرق الداخلية وإنشاء عدد من المحاور الجديدة على الطرق الرئيسية وتطوير كورنيش طنطا، إذ وجه شعراوى بأهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ تلك المشروعات بسرعة الانتهاء منها طبقا للجدول الزمنى المحدد.

وتابع شعراوى مع محافظ الغربية جهود تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وعلى رأسها تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتحرير غرامات لعدم ارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة والمواصلات العامة، و عمليات التعقيم والتطهير للمنشآت ومواقف سيارات النقل العام والخاص بمختلف أنواعها والمساجد وأماكن تجميعات المواطنين.

وشدد وزير التنمية المحلية على عدم التهاون فى تنفيذ الاجراءات الوقائية والمحافظة على التباعد الاجتماعى للحفاظ على سلامة المواطنين، وتكثيف حملات المتابعة اليومية للأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية الأمن على المنشآت الخدمية ومتابعة الالتزام بمواعيد المحال والمطاعم الصيفية وأعداد المترددين وإزالة الإشغالات والتعديات فى الطرق العامة والميادين لتيسير حركة المواطنين والمرور، والقضاء على ظاهرة انتشار الباعة الجائلين خصوصا فى شهر رمضان.

واستعرض الدكتور طارق رحمى نتائج الجولات التفقدية التى قام بها مؤخرا وكذا جهود المراكز والمدن والاحياء بالمحافظة لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتزام المحال التجارية بمواعيد الفتح والغلق.

وشدد شعراوى على ضرورة تطبيق مواعيد غلق المحلات الصيفية بكل حزم، وطالب بالتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية، بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة فى هذا الشأن خصوصا التباعد وأعداد المترددين المسموح بها بما يساعد فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.