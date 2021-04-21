وزارة النقل توضح حقيقة وجود وصلات خشبيه تم ربطها بقضبان السكك الحديديه

في إطار توضيح ما تم نشره على بعض وسائل التواصل الاجتماعي من وجود وصلات خشبيه تم ربطها بقضبان السكك الحديديه

توضح وزاره النقل الاتي :-

1. جميع قضبان السكك الحديديه بالخطوط الرئيسيه يتم لحامها على طول المسار وتثبتها في الفلنكات بواسطه مهمات التثبيت القياسيه

2. الجزء المنتشر صوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو عباره عن عوازل خشبية تسمى البلنجات العازلة والتي يتم تركيبها على الخطوط التي يتم تطوير نظم الاشارات لها لتعمل كهربائياً لعزل التغذيه الكهربائيه بين قطاعات السكك المختلفة ويتم تثبيت القضبان في هذه المنطقة كما يتم تثبيتها بالفلنكات بنفس مهمات تثبيت القضبان على طول المسار وهي تستخدم في جميع دول العالم ودخلت مصر مع بداية الثمانينات منذ البدء في تنفيذ أعمال كهربة الاشارات وتعمل تحت ظروف التشغيل بالسرعات المقررة بالخطوط كما تتحمل هذه البلنجات العازلة حمل محوري حتي 27 طن في حين أن الحمل المحوري لخطوط الشبكة بالسكة الحديد حالياً 24 طن ، كما تتحمل السرعات حتي 160 كم / الساعة مما يعني انها تختلف في مهمتها عن البلنجات الحديدية المستخدمة بالخطوط غير الملحومة.

3. وتهيب وزارة النقل بالسادة المواطنين وكافة وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار تتعلق بقطاعات الوزارة والحصول علي المعلومة الصحيحة من المصادر الرسمية .