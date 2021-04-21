القوى العاملة تنجح في تحصيل مستحقات مصريين.. وتوفير 75 فرصة عمل...

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة بميلانو- إيطاليا نجح في تحصيل 4000 يورو، أي ما يوازي 75 ألفًا و560 جنيها مصريا تقريبا مستحقات مالية تم تحصيلها لعاملين مصريين تقدما بشكواهم ضد أصحاب الأعمال، فضلا عن توفير 75 فرصة عمل داخلية.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بميلانو بمتابعة شكوى العاملين المصريين لدي أصحاب الأعمال الذين يعملان لديهم، وذلك في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وتلقى سعفان تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي بميلانو عما تم إنجازه خلال الشهور الثلاث الأولي من العام الحالي ، أشار فيه الملحق العمالي مجدي حسنين رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، إلى توفير 75 فرصة عمل، فضلا عن تسوية 29 شكوى وديا ، ومازال 22 شكوى تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالي 51 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب.

كما أجرى المكتب 272 زيارة ولقاءً وتقدم استشارات، منها 6 زيارات خاصة بالجهات الحكومية المعنية، و32 زيارة ميدانية للمنشآت وأصحاب الأعمال، و7 لقاءًات مع التجمعات العمالية، و 227 استشارة عمالية مقدمة للعمالة.