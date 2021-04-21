علاج كورونا.. "هيئة الدواء" توجه الشركات بزيادة إنتاج مستحضرات البروتوكولات

وجهت هيئة الدواء المصرية، برئاسة الدكتور تامر عصام، رئيس مجلس إدارة الهيئة، شركات الأدوية بضرورة زيادة إنتاجها من المستحضرات الدوائية المستخدمة فى بروتوكولات علاج كورونا.

واتخذت الهيئة كافة التدابير اللازمة لضمان سرعة واستمرار ضخ المستحضرات الدوائية مع ضرورة الحفاظ على الخطط الإنتاجية للمستحضرات الهامة والاستراتيجية، وكذلك الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من المواد الخام، وهو الأمر الذي يتم متابعته والتفتيش المستمر عليه من قبل التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء.

وأكد المتحدث باسم هيئة الدواء أن الهيئة استطاعت خلال العام الماضي تسجيل 16 مستحضرا من المستحضرات الدوائية الخاصة بعلاج فيروس كورونا، وذلك وفقا لآلية التسجيل الاستثنائي لبعض المستحضرات التي أقرتها في أبريل 2020، وتضمنت المستحضرات المواد الفعالة الآتية: "4 مستحضرات تتضمن مادة الأزيثرومايسين، ومستحضر لمادة الإيفرميكتن، و3 مستحضرات تحتوى على مادة الريمديسفير، إضافة إلى 8 مستحضرات تحتوى على مادة الفافيبرافير".

وأشار إلى أن إجراءات التسجيل الاستثنائية المتخذة من قبل الهيئة والخاصة بمستحضر الريمديسفير ساهمت في خفض تكلفة الإنتاج إلى نسبة تصل إلى 10% فقط من التكلفة الأصلية للمنتج بسعره العالمي، والتي كانت تتراوح ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه للجرعة الواحدة، وبالنسبة لمستحضر فافيبرافير فقد تم خفض النسبة المئوية لتصل إلى 20% فقط من التكلفة الإجمالية الأصلية للمنتج بسعره العالمي، والتي كانت تتراوح ما بين 4 إلى 5 آلاف جنيه.