النقل توضح سبب وجود الوصلات الخشبية.. هل حادث قطار طوخ مفتعل؟

أصدرت وزارة النقل توضيحا لسبب وجود وصلات خشبية تم ربطها بقضبان السكك الحديدية تم نشره على بعض وسائل التواصل الاجتماعي عقب حادث قطار طوخ منذ يومين، حيث أكدت الوزارة في بيان لها أن جميع قضبان السكك الحديدية بالخطوط الرئيسيه يتم لحامها على طول المسار وتثبتها في الفلنكات بواسطه مهمات التثبيت القياسية.



وقال بيان الوزارة إن الجزء المنتشر صوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو عباره عن عوازل خشبية تسمى البلنجات العازلة والتي يتم تركيبها على الخطوط التي يتم تطوير نظم الإشارات لها لتعمل كهربائياً لعزل التغذيه الكهربائيه بين قطاعات السكك المختلفة ويتم تثبيت القضبان في هذه المنطقة كما يتم تثبيتها بالفلنكات بنفس مهمات تثبيت القضبان على طول المسار وهي تستخدم في جميع دول العالم ودخلت مصر مع بداية الثمانينات منذ البدء في تنفيذ أعمال كهربة الاشارات وتعمل تحت ظروف التشغيل بالسرعات المقررة بالخطوط كما تتحمل هذه البلنجات العازلة حمل محوري حتي 27 طن في حين أن الحمل المحوري لخطوط الشبكة بالسكة الحديد حالياً 24 طن ، كما تتحمل السرعات حتي 160 كم / الساعة مما يعني انها تختلف في مهمتها عن البلنجات الحديدية المستخدمة بالخطوط غير الملحومة.



وفي نهاية البيان أهابت وزارة النقل بالسادة المواطنين وكافة وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار تتعلق بقطاعات الوزارة والحصول علي المعلومة الصحيحة من المصادر الرسمية.