/627968/ولاء-عبد-الفتاح-تتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-حل-أزمة-تكليف-الصيادلة

تقدمت النائبة ولاء عبد الفتاح، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، موجهه إلى وزير الصحة والسكان ومدير الإدارة العامة لشؤون التكليف بشأن حل أزمة تكليف الصيادلة دفعتي ٢٠١٨ و ٢٠١٩.

نص طلب الإحاطة

وجاء في طلب الإحاطة المقدم من النائبة ولاء عبد الفتاح عضو مجلس النواب:

السيد المستشار الدكتور/ حنفي جبالي ...رئيس مجلس النواب المصري. تحية احترام وتقدير وبعد عملا بحكم المادة (١٣٤) من الدستور والمادة (٢١٢) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب أتقدم بطلب الإحاطة الآتي نصه موجها الى : - السيد/ رئيس الوزراء - السيدة الدكتورة/ وزيرة الصحة والسكان - السيد/ مدير الإدارة العامة لشئون التكليف .

بشأن حل أزمة تكليف الصيادلة دفعتي (٢٠١٨ - ٢٠١٩)

حيث تم صدور اعلان التكليف للدفعتين معا بتاريخ ٦/ ١٠/ ٢٠٢٠ وقام عدد (٢٩) الف خريج باستيفاء البيانات والرغبات على موقع وزارة الصحة وقد تم اعلان النتيجة في ١٣/ ٤/ ٢٠٢١ لنجد إنه تم تكليف (١١) الف خريج فقط دون النظر لباقي الخريجين والعمل بما هو سائد وتم التكليف وفقا لمعايير وضوابط غير معلنة.

وتابع:” كما أن ضم الدفعتين معا في تكليف واحد وهو ما يحدث لأول مرة قد حرم الكثير من الخريجين من حقهم في التكليف بالإضافة إلى أن التكليف جاء خارج النطاق الجغرافي للخريجين فخريج محافظة الدقهلية، تم تكليفه بمحافظة المنيا وتم التكليف تبعا لنظام النسب المئوية الغير موحده ولم ينظر إلى المجموع الاعتباري الموحد وتم التكليف من تخصص الكلينكال بجميع التقديرات وإقصاء للقسم العام بدون ضوابط او معايير معلنة.

الأمر الذي يستلزم على وزارة الصحة والسكان والإدارة العامة لشئون التكليف بإعادة تكليف وتوزيع جميع خريجي كليات الصيدلية دفعتي ( ٢٠١٨ - ٢٠١٩) وفقا لمعايير وضوابط محدده لحل هذه الأزمة.

النائبة د/ ولاء عبد الفتاح عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية.