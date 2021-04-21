/627970/رئيس-مجلس-النواب-يهنئ-الرئيس-السيسي-بمناسبة-الاحتفال-بذكرى-العاشر-من-رمضان

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ببرقية تهنئة الى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان المبارك ١٤٤٢.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي في نص البرقية :

نص البرقية

"أنقل إليكم سيادة الرئيس باسمي واسم نواب شعب مصر العظيم خالص ‏التهنئة القلبية بذكرى ملحمة العاشر من رمضان المبارك".‏

رئيس مجلس النواب: يوم مشهود يسجله التاريخ

وأضاف المستشار الدكتور حنفى جبالى:"إنه يوم مشهود يسجله التاريخ بأحرف من نور، فقد صدق الله وعده وأعز جنده فتحررت أرض ‏سيناء من دنس الاحتلال بأيدي قواتنا المسلحة الباسلة بما نملك في أيدينا من سلاح، وهو سلاح ‏الإنسان المقاتل، فتحولت الهزيمة إلى نصر مبين".

وتابع :"فبفضل إيمان قواتنا المسلحة بأن كل شبر من الأرض هو كل الأرض، وأن كل حفنة من ‏تراب الوطن هي كل الوطن، حققت قواتنا المسلحة الباسلة، الذي وهب رجالها دماءهم الذكية ‏لتحرير الأرض وحماية العرض انتصاراً مجيداً خلده التاريخ في أنصع صفاته، كما سجل التاريخ نضالنا ‏من أجل ممارسة السيادة على أرضنا غير منقوصة وتمسكنا بالسلام".‏

وأكد رئيس مجلس النواب:"لقد حرصتم يا سيادة الرئيس- منذ تحملكم المسئولية- أن تبقى قواتنا ‏المسلحة، المحررة للأرض، الحافظة للعرض، قوية مزودة بأحدث الأسلحة والتكنولوجيا، ‏لتبقى مصر آمنة مستقرة، تنحني أمامها الجباه إجلالاً وإكباراً.‏

وتابع:” إننا نحني الجباه إجلالاً وإكباراً لشهدائنا من رجال القوات المسلحة الذي كان انتصارهم في ‏أيام مباركة من شهر رمضان المبارك انتصاراً للشرف والكرامة والثقة بالنفس، ولتبقى مصر آمنة ‏مستقرة، مهابة أبية عصية على أعدائها.‏"

وأتم المستشار الدكتور حنفي جبالي برقيته ، بالدعاء: "حما الله أرض الكنانة من كل سوء".