/627971/موعد-مباراة-الزمالك-القادمة-والقنوات-الناقلة

يستعد نادي الزمالك لمباراته غداً الخميس أمام فريق الإنتاج الحربي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة جمعها من 15 مباراة، حقق الفوز في 10 منها وتعادل في 3 وخسر 2، فيما يتبقى له 3 مواجهات مؤجلة تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للهزيمة أمام الأهلي بهدف لهدفين في القمة رقم 121، والتي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي

وفاز الأهلي على الزمالك في الجولة الرابعة والمؤجلة بين الفريقين من مسابقة الدوري الممتاز، والتي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف مساء بتوقيت القاهرة، وستذاع المباراة على قناة ON TIME SPORT

موعد مباراة الأهلي اليوم الأربعاء.. والتشكيل المتوقع

ومن ناحيه اخري طالب المدير الفني كاريترون من جميع اللاعبين خلال مران بنسيان نتيجة هذه المباراة والتركيز فقط في المواجهة المقبلة أمام الإنتاج الحربي، من أجل العودة للانتصارات مرة أخرى في المسابقة المحلية

ومن المقرر أن يستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون، على الدفع بسيف الدين الجزيري فى قيادة هجوم الفريق فى الفترة المقبلة

وجاء ذلك بعدما تعرض مروان حمدي لهجوم قوي بسبب تواضع مستواه في مباراة القمة أمام الأهلي ويختتم الفارس الابيض، التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء في التاسعة مساء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي يوم الخميس المقبل، ومن المقرر أن يدخل الفريق معسكرا مغلقا اليوم بأحد الفنادق، استعدادا للقاء

ومن ناحيه اخري حرص كارتيرون المدير الفني للزمالك على الحديث مع محمود علاء مدافع الزمالك، وذلك على خلفية إضاعته ركلة جزاء خلال اللقاء الأخير أمام الأهلي.

فيما أضاف نبيه أن علاء تأثر نفسيا لإضاعته ركلة الجزاء خاصة أنها كانت ستعيد الفريق للقاء ، لكن الجهاز الفني شدد له على أن الأمر طبيعي ووارد في كرة القدم. موضحا أنهم طالبوا محمود علاء بالتركيز في القادم ونسيان ما حدث في السابق ، وأن يعمل على أن يكون هذا الأمر دافعا قويا لتقديم الأفضل.