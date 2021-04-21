/627972/أمطار-وطقس-شديد-الحرارة-تعرف-على-حالة-الجو-اليوم-الأربعاء

تنبأت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، انخفاض جديد في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

الأرصاد الجوية: شديد الحرارة على جنوب الصعيد

ويسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد .

وعن حالة الطقس في الليل، يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ولطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

الأرصاد: فرص أمطار خفيفة لمتوسطة

فيما كشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية في الهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

كما أعلن نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم كالتالي:

القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة. الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 درجة. ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 16 درجة. وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة. وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة .

أمطار رعدية وطقس ال72 ساعة المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الثلاثة أيام المقبلة منها الأربعاء والخميس والجمعة.

وأضافت الهيئة، وجود فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد بنسبة 30%، ونشاط رياح على مناطق من شمال البلاد إلى شمال الصعيد وجنوب سيناء.

كما أوضحت الهيئة أن طقس الخميس، مائل للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما يكون لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل على جنوب البلاد.

وأشارت الهيئة إلى أن أهم الظواهر الجوية عبارة عن وجود فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد بنسبة 30%، ونشاط رياح على مناطق من شمال البلاد إلى شمال الصعيد وجنوب سيناء.