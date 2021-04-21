حنفى جبالى يهنئ الرئيس السيسى بذكرى العاشر من رمضان

جدة - نرمين السيد - بعث المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب ببرقية تهنئة الى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان المبارك ١٤٤٢.





وجاء فى نص البرقية على لسان المستشار الجبالى: "أنقل إليكم سيادة الرئيس باسمى واسم نواب شعب مصر العظيم خالص ‏التهنئة القلبية بذكرى ملحمة العاشر من رمضان المبارك".‏

وأضاف: "إنه يوم مشهود يسجله التاريخ بأحرف من نور، فقد صدق الله وعده وأعز جنده فتحررت أرض ‏سيناء من دنس الاحتلال بأيدى قواتنا المسلحة الباسلة بما نملك فى أيدينا من سلاح، وهو سلاح ‏الإنسان المقاتل، فتحولت الهزيمة إلى نصر مبين".

وتابع: "فبفضل إيمان قواتنا المسلحة بأن كل شبر من الأرض هو كل الأرض، وأن كل حفنة من ‏تراب الوطن هى كل الوطن، حققت قواتنا المسلحة الباسلة، الذى وهب رجالها دماءهم الذكية ‏لتحرير الأرض وحماية العرض انتصاراً مجيداً خلده التاريخ فى أنصع صفاته، كما سجل التاريخ نضالنا ‏من أجل ممارسة السيادة على أرضنا غير منقوصة وتمسكنا بالسلام".

وأكد رئيس مجلس النواب:"لقد حرصتم يا سيادة الرئيس- منذ تحملكم المسئولية- أن تبقى قواتنا ‏المسلحة، المحررة للأرض، الحافظة للعرض، قوية مزودة بأحدث الأسلحة والتكنولوجيا، ‏لتبقى مصر آمنة مستقرة، تنحنى أمامها الجباه إجلالاً وإكباراً.

إننا نحنى الجباه إجلالاً وإكباراً لشهدائنا من رجال القوات المسلحة الذى كان انتصارهم فى ‏أيام مباركة من شهر رمضان المبارك انتصاراً للشرف والكرامة والثقة بالنفس، ولتبقى مصر آمنة ‏مستقرة، مهابة أبية عصية على أعدائها".

وأتم المستشار الدكتور حنفى جبالى برقيته، بالدعاء: "حما الله أرض الكنانة من كل سوء".