صور.. النقل تصدر بيانا مهما حول الأخشاب بقضبان السكك الحديدية

جدة - نرمين السيد - وأضحت وزاره النقل فى بيانها ما يلى: جميع قضبان السكك الحديدية بالخطوط الرئيسية يتم لحامها على طول المسار وتثبتها فى الفلنكات بواسطة مهمات التثبيت القياسية. الجزء المنتشر صوره عبر وسائل التواصل الاجتماعى هو عباره عن عوازل خشبية تسمى البلنجات العازلة والتى يتم تركيبها على الخطوط التى يتم تطوير نظم الاشارات لها لتعمل كهربائيا لعزل التغذيه الكهربائيه بين قطاعات السكك المختلفة ويتم تثبيت القضبان فى هذه المنطقة، كما يتم تثبيتها بالفلنكات بنفس مهمات تثبيت القضبان على طول المسار وهى تستخدم فى جميع دول العالم، ودخلت مصر مع بداية الثمانينات منذ البدء فى تنفيذ أعمال كهربة الإشارات وتعمل تحت ظروف التشغيل بالسرعات المقررة بالخطوط كما تتحمل هذه البلنجات العازلة حمل محورى حتى 27 طن فى حين أن الحمل المحورى لخطوط الشبكة بالسكة الحديد حاليا 24 طن، كما تتحمل السرعات حتى 160 كم / الساعة مما يعنى أنها تختلف فى مهمتها عن البلنجات الحديدية المستخدمة بالخطوط غير الملحومة.

وأهابت وزارة النقل بالمواطنين وكل وسائل الإعلام بتحرى الدقة فيما ينشر من أخبار تتعلق بقطاعات الوزارة والحصول على المعلومة الصحيحة من المصادر الرسمية.

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