وزير التعليم العالي يعلن عن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية. وجاءت التعيينات على النحو التالي: • د. أحمد محمد بيومي، رئيسًا لجامعة السادات. • د. ممدوح محمود مهدي، نائبًا لرئيس جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. • د. نادية محمد طه، عميدًا لكلية التمريض جامعة الزقازيق. • د. عبدالفتاح عبدالنبي هليل، عميدًا لكلية الهندسة كفر الشيخ. • د. أشرف ماهر محمود، عميدًا لكلية الآداب جامعة المنيا. • د. ناهد فكري حسن خضر، عميدًا لكلية التمريض جامعة دمياط. • د. محمود عبدالشافي إبراهيم الشيخ، عميدًا لكلية الهندسة جامعة المنوفية. • د. ياسر لطفي عبد النبي، عميدًا لكلية طب أسنان جامعة المنصورة.

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