مجموعة الموت.. مصر مع الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا بأولمبياد طوكيو

أوقعت قرعة منافسات كرة القدم فى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، والتى يشارك فيها المنتخب الوطني بقيادة المدرب شوقي غريب، والتى أجريت فى مقر "الفيفا" بمدينة زيوريخ السويسرية منتخب الفراعنة، بعد نجاحه في الحصول على بطولة كأس الأمم الافريقية الأخيرة تحت 23 عاما فى مجموعة الموت .

وحل منتخب الفراعنة فى المجموعة الثالثة : مجموعة الموت مع منتخبات الأرجنتين - إسبانيا - مصر- استراليا

وتحقق للمنتخب الوطني السيناريو الأسوأ في القرعة والوقوع في مجموعة الموت، خاصة بتواجد منتخبات قوية للغاية في جميع التصنيفات، منها الأرجنتين في التصنيف الأول، واسبانيا في التصنيف الثاني، بالإضافة إلى فرنسا في التصنيف الرابع.

وجاءت نتائج قرعة أولمبياد طوكيو 2020 ومجموعة منتخب مصر الأوليمبي، كالتالي:

المجموعة الأولى: اليابان، جنوب أفريقيا، المكسيك، فرنسا.

المجموعة الثانية: نيوزيلندا، كوريا الجنوبية، هندوراس، رومانيا.

المجموعة الثالثة: مصر، إسبانيا، الأرجنتين، استراليا.

المجموعة الرابعة: البرازيل، ألمانيا، كوت ديفوار، السعودية.

وكان من المفترض أن تقام الأولمبياد الصيف الماضي، إلا أنها تأجلت بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لتنطلق أولمبياد طوكيو يوم 23 يوليو وتنتهي في 8 أغسطس، على أن يتم تقسيم المنتخبات المشاركة على 4 مجموعات، يتأهل المتصدر والوصيف إلى دور الثمانية مباشرة.

ويضم التصنيف الأول كلا من اليابان صاحبة الضيافة، بالإضافة لمنتخبات البرازيل والأرجنتين وكوريا الجنوبية، وفي المستوى الثاني تأتي منتخبات المكسيك وألمانيا وهندوراس وإسبانيا، ويتواجد المنتخب الوطني في التصنيف الثالث مع نيوزيلندا وساحل العاج وجنوب أفريقيا، وفي المستوى الرابع والأخير، تأتي منتخبات السعودية وأستراليا وفرنسا ورومانيا.

ونجح المنتخب المصري الأوليمبي، بقيادة شوقي غريب، في التأهل لدور الألعاب الأوليمبية بطوكيو في الصيف المقبل، وذلك بعدما توج بطلا لكأس أمم أفريقيا تحت 23 عاماً التي أقيمت في مصر خلال عام 2019، حيث نجحت مصر في تحقيق الفوز على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية، بعد التمديد للأشواط الإضافية، وسجل كريم العراقي ورمضان صبحي ثنائية الفراعنة في هذه المباراة.

وكان آخر ظهور لمنتخب مصر في أولمبياد لندن 2012، حقق خلاله فوزا وحيدا بجانب تعادل وحيد، وخسارة في مباراتين، ولم تشارك مصر أي منافسات كرة قدم للأولمبياد نسخ 2000، 2004، 2008، وكذلك 2016.

يذكر أن البرازيل اقتنصت ذهبية كرة القدم في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، بالفوز بركلات الترجيح على ألمانيا في النهائي، ويعدا أكثر منتخبين توجا باللقب هما المجر وبريطانيا (3 ألقاب) مقابل لقبين للأرجنتين وروسيا وأوروجواي ولقب لكل من البرازيل وصربيا وبولندا وإسبانيا وألمانيا الشرقية ونيجيريا وفرنسا والتشيك وإيطاليا وبلجيكا والسويد والمكسيك وكندا والكاميرون.