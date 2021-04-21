قريباً.. الإعلان عن بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

التقي وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بمقر الوزارة. وضم الوفد النائب احمد فتحي والنائبة اميرة صابر أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية والنائب محمد عزمي والنائب محمود تركي اعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية وعمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد وشيماء عبدالإله المتحدث باسم التنسيقية وكلا من شرين فتحي ونجوي إبراهيم و التهامي جمال أعضاء التنسيقية. استعرضت الوزيرة خلال اللقاء مختلف جهود الوزارة في البرامج المتنوعة بين ملفات الحماية والرعاية والتنمية. كما عرض أعضاء الوفد الكثير من الأفكار والاقتراحات التي يمكن أن تدعم مجهودات الوزارة وتوسع نطاق فاعلية وتأثير مختلف برامجها. وسوف يتم الاعلان قريباً عن بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي و تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين يكون هو نواة للعمل المشترك الذي يستثمر طاقات وقدرات الشباب ويصل الحلقات التشريعية والتنموية والتنفيذية بعضاً ببعض في اطار تحقيق استراتيجية الدولة وأهداف التنمية المستدامة .

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