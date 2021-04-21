/627975/الصحة-تعلن-إرسال-وفود-من-الأطباء-والتمريض-للعمل-بليبيا-لمدة-6-أشهر

أشارت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد إلى أنه بموجب توقيع الإتفاقية الأسبوع الماضي، تم إرسال 30 طنا من مستلزمات الأدوية الخاصة بفيروس كورونا إلى ليبيا، وأخر هذه الشحنات كانت اليوم بحمولة تبلغ 5 طن من أدوية كورونا .

وزيرة الصحة: معاملة الليبيين مثل معاملة المصريين

وأوضحت وزيرة الصحة، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، انه سبتم إصددار قرار غدا بمعاملة الليبيين مثل معاملة المصريين في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وذلك من خلال الأسعار والخدمات.

وزيرة الصحة: إرسال وفود من الأطباء إلى ليبيا

وأكملت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، “سوف يتم إرسال وفود من الأطباء و التمريض للعمل بليبيا لمدة 6 شهور فى شكل دورات”.

و جدير بالزكر ان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قد شهد خلال زيارته اليوم إلى العاصمة الليبية طرابلس، وعبد الحميد دبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، التوقيع على إحدى عشرة وثيقة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة.

وتضمنت وثائق التعاون المشترك مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني في مجال المواصلات والنقل، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في تنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية، ومذكرة تفاهم في المجال الصحي.

وتم التوقيع علي مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال القوي العاملة، ومذكرة تفاهم بشأن الاستثمار في مجال الكهرباء،

وتضمنت وثائق التعاون ايضاً التوقيع على ثلاث اتفاقيات في مجال تطوير الكهرباء، كما تم التوقيع علي مذكرة تفاهم بشأن الربط الدولي للاتصالات، ومذكرة تفاهم بشأن رفع السعات الدولية في منظومة الالياف البصرية، ومذكرة تفاهم في مجالات التدريب التقني وبناء القدرات. وقع وثائق التعاون الوزراء المعنيون من الجانبين، ومسئولو الجهات المختصة.