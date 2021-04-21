/627973/تعرف-علي-ترتيب-مواجهات-مصر-في-دورة-الألعاب-الأولمبية-طوكيو-2020

موعد مباراة الأهلي اليوم الأربعاء.. والتشكيل المتوقع

ترتيب مواجهات مصر:

مصر × إسبانيا (22 يوليو)

مصر × الأرجنتين (25 يوليو)

أستراليا × مصر (28 يوليو)

فيما كان من المفترض أن تقام التصفيات في الصيف الماضي، ولكن بسبب الكورونا تم تأجيلها ، حيث تنطلق أولمبياد طوكيو يوم 23 يوليو وتنتهي في 8 أغسطس، على أن يتم تقسيم المنتخبات المشاركة على 4 مجموعات، يتأهل المتصدر والوصيف إلى دور الثمانية مباشرة.

ويضم التصنيف الأول كلا من اليابان صاحبة الضيافة، بالإضافة لمنتخبات البرازيل والأرجنتين وكوريا الجنوبية، وفي المستوى الثاني تأتي منتخبات المكسيك وألمانيا وهندوراس وإسبانيا، ويتواجد المنتخب الوطني في التصنيف الثالث مع نيوزيلندا وساحل العاج وجنوب أفريقيا، وفي المستوى الرابع والأخير، تأتي منتخبات السعودية وأستراليا وفرنسا ورومانيا.

وقد استطاعت ونجح المنتخب المصري الأوليمبي، بقيادة شوقي غريب المدير الفني في التأهل لدور الألعاب الأوليمبية بطوكيو في الصيف المقبل، وذلك بعدما توج بطلا لكأس أمم أفريقيا تحت 23 عام التي أقيمت في مصر خلال عام 2019، حيث نجحت مصر في تحقيق الفوز على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية، بعد التمديد للأشواط الإضافية، وسجل كريم العراقي ورمضان صبحي ثنائية الفراعنة في هذه المباراة.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات منتخب مصر كانت في أولمببيات لندن 2012، حيث حققها فوز وحيد ، وتعادل وحيد وخسارة في مباراتين، ولم تشارك مصر أي منافسات كرة قدم للأولمبياد نسخ 2000، 2004، 2008، وكذلك 2016.