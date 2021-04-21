/627974/إصابات-كورونا-حول-العالم-تتخطى-142-مليون-حالة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم ارتفع إلى 142 مليونًا و 965 ألفًا و 972 حالة

وفيات كورونا تتخطى 3 مليون

وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني، اليوم، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا حول العالم ارتفع إلى 3 مليون و 44 ألفا و 492 حالة.

وأشارت الجامعة إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا حول العالم بلغ 81 مليونا و 927 ألفا و 209 أشخاص