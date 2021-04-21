أخبار مصرية

الحسيني يهاجم شركة حسن علام بسبب توقف أعمالها في بولاق 

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/27
  • 2/27
  • 3/27
  • 4/27
  • 5/27
  • 6/27
  • 7/27
  • 8/27
  • 9/27
  • 10/27
  • 11/27
  • 12/27
  • 13/27
  • 14/27
  • 15/27
  • 16/27
  • 17/27
  • 18/27
  • 19/27
  • 20/27
  • 21/27
  • 22/27
  • 23/27
  • 24/27
  • 25/27
  • 26/27
  • 27/27

/627977/الحسيني-يهاجم-شركة-حسن-علام-بسبب-توقف-أعمالها-في-بولاق

تستأنف لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعًا اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمه من نواب محافظة الجيزة.

محلية النواب تناقش طلب إحاطة مقدم من النائب محمد الحسيني

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني وكيل اللحنة، بشأن توقف شركة حسن عالم عن تنفيذ أعمال رصف طريق الخدمة المواز ي للطريق الدائر ي بنطاق حي بوالق الدكرور – محافظة الجيزة، مع العلم أنه سبق موافقة وزارة النقل والمواصلات على تنفيذ هذه الاعمال.

وهاجم وكيل لجنه الإدارة المحلية، النائب محمد الحسيني، الشركة المنفذة لأعمال الرصف قائلا قياداتها نايمه واحنا في البرلمان هنا بنراقب ونستدعي المسؤولين عشان نحل الأزمات ولا نعطي توصيات لأحد لكن علي قيادات وزارة التنمية المحلية أن تعي ذلك.

b924067eb3.jpg

 

اجتماع لجنة الإدارة المحلية

الجدير بالذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، تستأنف علمها اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمه من نواب محافظة الجيزة.

b6ee0b7c18.jpg

 

وتناقش اللجنة عدد ٦ طلبات إحاطة منهم طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن توقف شركة حسن عالم عن تنفيذ أعمال رصف طريق الخدمة الموازي للطريق الدائر، بنطاق حي بوالق الدكرور – محافظة الجيزة، مع العلم أنه سبق موافقة وزارة النقل والمواصلات على تنفيذ هذه األعمال.

c98377c76c.jpg

 

12147228e8.jpg

 

 

8e111b6252.jpg

 

 

68c77d438b.jpg

 

 

ebf5317928.jpg

 

 

0b3bd4c424.jpg

 

 

0329b0d6fa.jpg

 

 

4f0d16a590.jpg

 

 

59f3d8697d.jpg

 

 

9fb772f3d5.jpg

 

 

aec9b998ce.jpg

 

 

2301a81078.jpg

 

 

cbd42a4b49.jpg

 

 

48eb6f2fc8.jpg

 

 

ab6ec4ae28.jpg

 

 

b85d1167fc.jpg

 

 

88815be8ee.jpg

 

 

db4fe5f0cf.jpg

 

 

be1b8a1539.jpg

 

 

6fd97dd548.jpg

 

 

e3b82e36a5.jpg

 

 

d056b4a66a.jpg

 

 

5ff8dd79b7.jpg

 

 

86ea0873bf.jpg

 

 

667b09e410.jpg

 

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحسيني يهاجم شركة حسن علام بسبب توقف أعمالها في بولاق  على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا