/627977/الحسيني-يهاجم-شركة-حسن-علام-بسبب-توقف-أعمالها-في-بولاق

تستأنف لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعًا اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمه من نواب محافظة الجيزة.

محلية النواب تناقش طلب إحاطة مقدم من النائب محمد الحسيني

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني وكيل اللحنة، بشأن توقف شركة حسن عالم عن تنفيذ أعمال رصف طريق الخدمة المواز ي للطريق الدائر ي بنطاق حي بوالق الدكرور – محافظة الجيزة، مع العلم أنه سبق موافقة وزارة النقل والمواصلات على تنفيذ هذه الاعمال.

وهاجم وكيل لجنه الإدارة المحلية، النائب محمد الحسيني، الشركة المنفذة لأعمال الرصف قائلا قياداتها نايمه واحنا في البرلمان هنا بنراقب ونستدعي المسؤولين عشان نحل الأزمات ولا نعطي توصيات لأحد لكن علي قيادات وزارة التنمية المحلية أن تعي ذلك.

اجتماع لجنة الإدارة المحلية

الجدير بالذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، تستأنف علمها اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمه من نواب محافظة الجيزة.

وتناقش اللجنة عدد ٦ طلبات إحاطة منهم طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن توقف شركة حسن عالم عن تنفيذ أعمال رصف طريق الخدمة الموازي للطريق الدائر، بنطاق حي بوالق الدكرور – محافظة الجيزة، مع العلم أنه سبق موافقة وزارة النقل والمواصلات على تنفيذ هذه األعمال.