لاعب الزمالك علي اقتراب من الرحيل.. تفاصيل

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يستعد نادي الزمالك لمباراته غداً الخميس أمام فريق الإنتاج الحربي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

فيما هناك بعض من لاعبين الزمالك لم يقدمون المطلوب منهم خلال هذا الموسم، وإليكم أبرز الأسماء المرشحة للرحيل عن صفوف القلعة البيضاء. حمدي أحدادي لاعب الزمالك الحالي والرجاء المغربي سابقا يبحث مسئولو نادي الزمالك في الوقت الحالي تسويق المغربي حميد أحداد في فترة الانتقالات المقبلة لعدم تقديمه مستويات متميزة مع الفريق، بجانب سعي النادي في الوقت الحالي التعاقد مع لاعب أجنبي جديد في مركز الجناح الهجومي.

موعد مباراة الزمالك القادمة.. والقنوات الناقلة

ويرفض أحداد الرحيل عن صفوف الزمالك، إلا بشرط وحيد وهو تقاضى قيمة عقده بالكامل مع القلعة البيضاء، وفقا لما تنص عليه لوائح الاتحاد الدولي، وسبق ووضع اللاعب هذا الشرط عقبة أمام رحيله وبالفعل تسبب فى استمراره، حيث تم الاستقرار وقتها على إعارته لنادى الرجاء وليس رحيله نهائيا قبل عودته من جديد للنادى الأبيض. ويرفض الزمالك حسم ملف الراحلين لحين وضوح الرؤية بشكل كامل ومعرفة مصير العروض المتاحة أمام كل لاعب.

ومن ناحيه اخري طالب المدير الفني كاريترون من جميع اللاعبين خلال مران بنسيان نتيجة هذه المباراة والتركيز فقط في المواجهة المقبلة أمام الإنتاج الحربي، من أجل العودة للانتصارات مرة أخرى في المسابقة المحلية

ومن المقرر أن يستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون، على الدفع بسيف الدين الجزيري فى قيادة هجوم الفريق فى الفترة المقبلة

وجاء ذلك بعدما تعرض مروان حمدي لهجوم قوي بسبب تواضع مستواه في مباراة القمة أمام الأهلي ويختتم الفارس الابيض، التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء في التاسعة مساء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي يوم الخميس المقبل، ومن المقرر أن يدخل الفريق معسكرا مغلقا اليوم بأحد الفنادق، استعدادا للقاء

ومن ناحيه اخري حرص كارتيرون المدير الفني للزمالك على الحديث مع محمود علاء مدافع الزمالك، وذلك على خلفية إضاعته ركلة جزاء خلال اللقاء الأخير أمام الأهلي.

فيما أضاف نبيه أن علاء تأثر نفسيا لإضاعته ركلة الجزاء خاصة أنها كانت ستعيد الفريق للقاء ، لكن الجهاز الفني شدد له على أن الأمر طبيعي ووارد في كرة القدم. موضحا أنهم طالبوا محمود علاء بالتركيز في القادم ونسيان ما حدث في السابق ، وأن يعمل على أن يكون هذا الأمر دافعا قويا لتقديم الأفضل