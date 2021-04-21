صور.. تنسيقية شباب الأحزاب تكشف عن بروتوكول تعاون قريب مع التضامن

جدة - نرمين السيد - وضم الوفد النائب أحمد فتحى، والنائبة أميرة صابر، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب محمد عزمى، والنائب محمود تركى أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وعمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، وشيماء عبدالإله المتحدث باسم التنسيقية، وشرين فتحى، ونجوى إبراهيم، والتهامى جمال، أعضاء التنسيقية.

واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء مختلف جهود الوزارة فى البرامج المتنوعة بين ملفات الحماية والرعاية والتنمية.



كما عرض أعضاء الوفد الكثير من الأفكار والاقتراحات التى يمكن أن تدعم مجهودات الوزارة وتوسع نطاق فاعلية وتأثير مختلف برامجها.

وسيتم الإعلان قريبًا عن بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يكون نواة للعمل المشترك الذى يستثمر طاقات وقدرات الشباب ويصل الحلقات التشريعية والتنموية والتنفيذية بعضا ببعض فى اطار تحقيق استراتيجية الدولة وأهداف التنمية المستدامة.