- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - وضم الوفد النائب أحمد فتحى، والنائبة أميرة صابر، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب محمد عزمى، والنائب محمود تركى أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وعمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، وشيماء عبدالإله المتحدث باسم التنسيقية، وشرين فتحى، ونجوى إبراهيم، والتهامى جمال، أعضاء التنسيقية.
واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء مختلف جهود الوزارة فى البرامج المتنوعة بين ملفات الحماية والرعاية والتنمية.
كما عرض أعضاء الوفد الكثير من الأفكار والاقتراحات التى يمكن أن تدعم مجهودات الوزارة وتوسع نطاق فاعلية وتأثير مختلف برامجها.
وسيتم الإعلان قريبًا عن بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يكون نواة للعمل المشترك الذى يستثمر طاقات وقدرات الشباب ويصل الحلقات التشريعية والتنموية والتنفيذية بعضا ببعض فى اطار تحقيق استراتيجية الدولة وأهداف التنمية المستدامة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. تنسيقية شباب الأحزاب تكشف عن بروتوكول تعاون قريب مع التضامن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.