«الهجرة والتضامن»: لجنة لبحث دمج العائدين من الخارج بسوق العمل

جدة - نرمين السيد - وأكدت نيفين القباج أن وزارة التضامن الاجتماعى تحرص على تعزيز التعاون مع الوزارتين الرئيسيتين المعنيتين بقضية الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى جميع الجهات ذات الصلة، وذلك بهدف تحقيق الأهداف المرجوة بتوفير كل سبل الحماية للعائدين من الهجرة غير الشرعية بما يضمن شمولهم وجميع أفراد أسرهم بمظلة الحماية الاجتماعية بما يضمن كفالة حقوقهم الشاملة التى تعزز جذبهم وإعادة دمجهم فى المجتمع، مشيرة إلى أهمية التعامل ليس مع العائد بمفرده ولكن مع القضية من منظور أسرى متكامل.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الجمعيات الأهلية تعد شريكا أساسيا لوزارة التضامن الاجتماعى فى تنفيذ برامجها وتحقيق مهمتها بإيجاد محفزات للعودة الطوعية لضمان استدامة الإعادة والدمج فى سوق العمل وفى الحياة الاجتماعية بشكل عام.

ومن جانبها، ثمنت السفيرة نبيلة مكرم التعاون بين مؤسسات الدولة والمؤسسات المعنية لمجابهة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة، موضحة أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ما تُوّج بإعلان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى عدم خروج أى مركب من مراكب الهجرة غير الشرعية من مصر منذ سبتمبر عام 2016.



وأكدت وزيرة الهجرة حرص الوزارة على التنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة والمجتمع المدنى لتوفير بدائل آمنة للهجرة غير الشرعية، عن طريق توفير الدعم للشباب وتوفير الفرص والبدائل الآمنة من فرص تدريبية وقروض ميسرة، كما أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التخطيط فى يناير 2019، لتوفير فرص التدريب والتأهيل وكل البدائل الإيجابية المتاحة المؤهلة لسوق العمل سواء المصرى أو الدولى والربط بينهم وبين الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، أو العمل بالمشروعات القومية.

وتابعت وزيرة الهجرة أن القيادة السياسية حريصة على الاستثمار فى الشباب المصرى وطاقاتهم وتحقيق خطط التنمية المستدامة 2030، ولذلك جاء التكليف الرئاسى لوزارة الهجرة بإطلاق مبادرة "مراكب النجاة" ضمن توصيات منتدى شباب العالم ديسمبر 2019، للحد من الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة فى المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، بتدريب الشباب وتأهيلهم، وتوفير فرص مشروعات صغيرة ومتوسطة بالتعاون بين وزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدنى بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة التجارة والصناعة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كذا افتتاح الوزارة للمركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنه مع انتشار وباء كورونا جاء قرار دولة رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من الوزارات والجهات المعنية للتنسيق لعودة المصريين العالقين من الخارج، ونجحت فى إعادة أكثر من 80 ألف مصرى عالق بالخارج، فضلا عن توجيهات القيادة السياسية باستيعاب وإدماج العائدين من الخارج المتضررين بسبب تداعيات فيروس كورونا، فى خطط التنمية، وتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارة الهجرة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ بشأن توفير التمكين الاقتصادى للعمالة المتضررة من جائحة "كورونا" وكذا للعمالة العائدة من الخارج فى إطار مبادرة "نورت بلدك"، كما حرصنا فى وزارة الهجرة على توفير تدريب للشباب العائدين من الخارج على المهارات اللازمة لسوق العمل، وهو ما تم خلال مبادرة "بداية ديجيتال" بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وبرنامج الغذاء العالمى.

وشهد اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مصغرة من الوزارات الثلاث والاتحاد الأوروبى لمناقشة التفاصيل الفنية الخاصة ببرنامج العودة وإعادة الدمج بحيث يتناسب مع الأجندة الوطنية لجمهورية مصر العربية مع الأخذ فى الاعتبار التجارب الأخرى الناجحة فى الدول التى طبقت نفس البرنامج بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، كما تم الاتفاق على تحويل ما ينتج عن تلك اللجنة إلى وثيقة عمل مشتركة كخارطة طريق لتطبيق برنامج العودة وإعادة الدمج على مستوى الشراكة بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى.

ومن جانبها ، أكدت السفيرة نيفين الحسينى، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، حرص وزارة الخارجية على التعامل مع ملف الهجرة من منظور شامل يراعى الجوانب التنموية المتصله بها، مشيرة إلى أن التعاون مع الإتحاد الأوروبى فى مكافحة الهجرة غير الشرعية وإعادة الدمج من بين الملفات التى ينبغى إدارتها بشكل يحقق مصالح الطرفين، كما أشارت إلى أن العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين وإعادة دمج العائدين تتطلب تعاون كافة الجهات المعنيه لضمان استدامة العودة واحترام كرامه العائد بحيث لا يفكر مجددا فى الهجرة غير الشرعية.

ونوهت السفيرة نيفين الحسينى لأهمية الشراكة مع المجتمع الأهلى الذى يلعب دورا حيويا فى تنفيذ العديد من برامج وزارة التضامن الاجتماعى لتوفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.

ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم العافية رئيس قطاع التعاون ووزير مفوض ببعثة الاتحاد الأوروبى بمصر، إن مجابهة الهجرة غير الشرعية ودعم الشباب يحتاج لتنسيق الجهود والتعاون فى مختلف الجوانب، وهو ما يؤكد عليه الاتحاد الأوروبى لتوفير حياة لائقة للبشر، مثمنا التعاون مع الحكومة المصرية لإعادة دمج العائدين من الخارج والراغبين فى العودة.

وأشاد الدكتور إبراهيم العافية بما تقوم به الدولة المصرية من جهود لمنع مراكب الهجرة غير الشرعية منذ 2016، والخطوات التنفيذية لإدماج العائدين من الخارج، مضيفا أن التعاون من شأنه أن يلبى طموحات العائدين من الخارج من الراغبين فى بدء مشروعات خصوصا بهم تحقيقا لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بالمساهمة فى خطط وبرامج إدماج الراغبين فى العودة بما يعزز التعاون البناء لتحقيق الاستقرار للعائدين ومراعاة البعد الإنسانى لأسرهم وعائلاتهم.