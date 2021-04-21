التعليم العالى: قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

جدة - نرمين السيد - وأوضح وزير التعليم العالى أن التعيينات جاءت على النحو التالى: - د. أحمد محمد بيومى، رئيسًا لجامعة السادات. - د. ممدوح محمود مهدى، نائبًا لرئيس جامعة حلوان لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. - د. نادية محمد طه، عميدًا لكلية التمريض جامعة الزقازيق. - د. عبدالفتاح عبدالنبى هليل، عميدًا لكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ. - د. أشرف ماهر محمود، عميدًا لكلية الآداب جامعة المنيا. - د. ناهد فكرى حسن خضر، عميدًا لكلية التمريض جامعة دمياط. - د. محمود عبدالشافى إبراهيم الشيخ، عميدًا لكلية الهندسة جامعة المنوفية. - د. ياسر لطفى عبد النبى، عميدًا لكلية طب أسنان جامعة المنصورة.

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