كامل الوزير: 90% نسبة تشغيل المصريين بالشركات الأجنبية لتطوير النقل فى مصر

جدة - نرمين السيد - أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه منذ أن تولى حقيبة وزارة النقل فقد وضع فى مقدمة أولوياته الاهتمام بإعادة تأهيل وتدريب العنصر البشرى على أحدث نظم التكنولوجيا وكذلك إسناد عدد كبير من مشروعات الوزارة لشركات عالمية متخصصة فى الإدارة والتشغيل لمدة محددة لتقديم أعلى مستوى من الخدمات ونقل الخبرات الحديثة للجانب المصرى.





جاءت تصريحات "الوزير" تعقيبًا على ما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعى بخصوص ضرورة الاستعانة بالخبرات الأجنبية فى التشغيل والصيانة والاهتمام بالعنصر البشرى.

وأشار "الوزير" إلى أنه تم التعاقد مع شركه RATP الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق كما تم التعاقد مع نفس الشركة لإدارة وتشغيل القطار الكهربائى LRT(السلام/ العاصمه الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان)؛ علاة على التفاوض مع شركات عالمية لإدارة وتشغيل خطى مونوريل العاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر، وسيتم التفاوض مع الشركات العالمية لإدارة وتشغيل القطار الكهربائى السريع (العين السخنة/ مرسى مطروح )؛ بالإضافة للتفاوض مع الشركات العالمية المتخصصة لتنفيذ وإدارة وتشغيل الاتوبيس الترددى BRT على الطريق الدائرى.

ولفت الوزير إلى أن الاتفاق مع هذه الشركات العالمية يتضمن نقل الخبرات للجانب المصرى من خلال الاعتماد على العمالة المصرية بنسبة لا تقل عن 90% بجميع المستويات الفنية والإدارية والتشغيلية والإشرافية طوال مدة التعاقد والتى تبلغ 15 سنة.

وأضاف: "تم التخطيط لإسناد أعمال التشغيل والإدارة لعدد من القطارات الجديدة بالسكة الحديد إلى شركات عالمية متخصصة فى الإدارة والتشغيل؛ خاصة أنه سيتم توريد عدد 6 قطارات متكاملة من شركة تالجو الإسبانية كما سيتم إسناد تشغيل عربات النوم الجديدة بواقع 200 عربة نوم والتى سيتم التعاقد عليها قريبًا لإحدى الشركات العالمية المتخصصة فى إدارة وتشغيل قطارات النوم كما يجرى حاليًّا تحويل قطاع نقل البضائع بهيئة السكة الحديد إلى شركة مملوكة للدولة بالشراكة مع القطاع الخاص كمرحله تدريجية وكذلك جارى تحويل بعض ورش السكة الحديد المتخصصة فى إصلاح الجرارات والعربات لشركات وذلك لزيادة الإنتاجية ورفع مستويات الجودة.

وفيما يخص العنصر البشرى المؤهل؛ فقد أكد وزير النقل على تنفيذ خطة لإنتقاء واختيار وتدريب وتأهيل العناصر البشرية الحالية مشيرًا إلى أن هناك اهتمام كبير ومختلف وجديد كليًّا عما كان يتم قبل ذلك حيث تم افتتاح المعهد الفنى لتكنولوجيا السكك الحديدية لتخريج فنيين يمتلكون عناصر الانضباط والكفاءة وهذا المعهد مُدْرَج بجداول تنسيق الثانوية العامة ومن المخطط تخريج أول دفعة من هذا المعهد العام الحالى.

وأشار "الوزير" إلى اختيار المهندسين والفنيين الجدد بمعايير جديده تمامًا تضمن الحصول على أفضل العناصر المتقدمة حيث يتم تدريب هذه العناصر الجديدة من المهندسين بالكلية الحربية؛ أمَّا الفنيين فيتم تدريبهم فى معهد ضباط صف المعلمين على أعلى مستوى؛ كما يتم إعادة تأهيل وتدريب وتثقيف العناصر الحالية بمعهد وردان للسكك الحديدية ومراكز التدريب المختلفة بجميع مناطق هيئة السكك الحديدية كما يتضمن أى تعاقد جديد مع الشركات الأجنبية بند خاص بالتدريب يتم فيه تدريب المهندسين والفنيين على تكنولوجيا المعدة الجديدة سواء كانت جرارات أو عربات جديدة.