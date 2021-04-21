سفير مصر في بانجكوك يقدم أوراق اعتماده لملك تايلاند

قدم السفير مصطفي محمود القوني، سفير جمهورية مصر العربية في تايلاند، أوراق اعتماده أمس 20 أبريل الجاري إلى ملك تايلاند، حيث أعرب الملك التايلاندي عن خالص تقديره وتحياته لفخامة السيد الرئيس، مثمناً تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، وتقديره العميق لمصر وحضارتها العريقة، وتطلعه لدفع أطر التعاون بين الجانبين، لاسيما في ظل التحديات المشتركة التي يواجهها المجتمع الدولي نتيجة لتداعيات جائحة كورون

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