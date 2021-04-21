/627979/نيفين-حمدى-جولات-الخارجية مهمة-وقضية-المياه-مصيرية-ونثق-فى-القيادة-السياسية

أشادت النائبة نيفين حمدي، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشئون الإفريقية، وأمين عام حزب حماة الوطن بأسوان، بالجولة الإفريقية التى يقوم بها وزير الخارجية سامح شكري، بزيارة العاصمة الكينية نيروبي في مستهل جولة تتضمن عددًا من الدول الأفريقية، حاملاً رسائل من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أشقائه رؤساء وقادة هذه الدول حول تطورات ملف سد النهضة والموقف المصري في هذا الشأن.

نيفين حمدى: الجولات الدبلوماسية للخارجية مهمة

وأكدت النائبة نيفين حمدي، وعضو لجنة الشئون الإفريقية، أن هذه الجولات الدبلوماسية التى يقوم بها وزير الخارجية سامح شكري مهمة للغاية فى وقت تتعنت فيه إثيوبيا فى المفاوضات الخاصة بشأن الملء الثاني للسد، وكذلك تعنتها من بداية المفاوضات التى استمرت على مدار 10 سنوات، بعد أن خالفت ما تم الاتفاق علية فى إعلان المباديء.

وأشارت عضو مجلس النواب، نيفين حمدى، إلى ان الدول الإفريقية أعلنت دعمها للموقف المصري وحقوق مصر التاريخية فى مياة نهر النيل، خاصة أن قضية المياه تعتبر قضية حياة أو موت بالنسبة للمصريين وهي قضية مصيرية ولن يتم التفريط فى نقطة مياة واحدة لمصر.

وأكدت عضو لجنة الشؤن الإفريقية بمجلس النواب، أن مصر تمتلك قيادة حكيمة تتمثل فى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد على عدم السماح بالمساس بحقوق مصر.

وأشارت عضو مجلس النواب، نيفين حمدى، إلى أن أبعاد التعنت الإثيوبي فى المفاوضات تجعل من تعنتها تهديد للأمن القومي المصري مباشرة فى قضية مصيرية للمصريين، مؤكدة على ضرورة وجود اتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، يراعى مصالح الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.