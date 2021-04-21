/627981/الهند-تسجل-أكثر-من-2000-وفاة-بفيروس-كورونا-في-يوم-واحد

سجلت دولة الهند أكثر من 2000 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية، وهو الرقم الأعلى الذي شهدته البلاد في يوم واحد حتى الان.

إرتفاع قياسي في عدد الإصابات

أظهرت بيانات وزارة الصحة أيضا ارتفاعا قياسيا في الإصابات إذ زادت بواقع 295041 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة. وبلغ إجمالي عدد الوفيات 182553.

الهند تحتل المركز الثاني في عدد الإصابات

أما العدد الإجمالي للإصابات فبلغ 15.6 مليون، مما يجعل الهند في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة التي سجلت أكثر من 31 مليون إصابة.

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم ارتفع إلى 142 مليونًا و 965 ألفًا و 972 حالة

وفيات كورونا تتخطى 3 مليون

وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني، اليوم، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا حول العالم ارتفع إلى 3 مليون و 44 ألفا و 492 حالة.

وأشارت الجامعة إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا حول العالم بلغ 81 مليونا و 927 ألفا و 209 أشخاص